Las transformaciones económicas y sociales desde perspectiva científica

La Habana, 11 nov (ACN) Las transformaciones económicas y sociales (TES) aprobadas por el Gobierno de Cuba ocuparán espacio en las conferencias y paneles de la segunda jornada del Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA 2026) que tiene lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Desde la perspectiva de la ciencia el doctor Alcides López Labrada, director de la empresa Ceiba, de la provincia de Artemisa, disertará sobre las transformaciones económicas y sociales: Una oportunidad para

el cooperativismo cubano, mientras Las cooperativas frente a los desafíos de las transformaciones de la economía cubana en la actualidad, será tema del panel que moderará la doctora Odalys Labrador Machín, profesora del Centro de Estudios CE-GESTA de la Universidad de Pinar del Río.

Las TES en el sector turístico del destino Cuba, cuyos valores naturales, históricos, culturales y patrimoniales constituyen referencia en la región, también aparecen en la agenda, según el programa del Congreso, documento al que tuvo acceso la Agencia Cubana de Noticias.

Temas de relevancia como las normas jurídicas que acompañan el proceso, protección del medio ambiente, la gestión cooperativa y el desarrollo sostenible centrarán los debates que se enriquecerán con las experiencias de los protagonistas.

El CE-GESTA que concluirá este jueves agrupa a académicos, organizaciones de las Naciones Unidas radicadas en Cuba, actores estatales y no estatales que apuestan por la autonomía municipal y el desarrollo sostenible.

Unos 800 delegados nacionales y extranjeros de 15 países en modalidades presencial y virtual proponen también soluciones a problemáticas que genera el contexto de crisis que vive el país.