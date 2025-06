Tigres a un paso de consumar la gran sorpresa

Las Tunas, 3 jun (ACN) Antes de lanzar la primera bola durante el mes de marzo, los Tigres de Ciego de Ávila aparecían en los pronósticos de muy pocos, ya fuese de los especialista o la afición en general, pero el equipo de Danny Miranda ha deparado múltiples sorpresas y se encuentra a tan solo un triunfo de alzar la corona en la III Liga Élite del Béisbol Cubano.

Los felinos asaltaron el bosque de los Leñadores y lo despojaron de cualquier encanto, a base de un pitcheo solvente, además de una artillería con altos niveles de productividad, sobre todo en la parte central de Yordanis Samón, Frederich Cepeda y Denis Laza.

En conferencia de prensa, al término del tercer duelo, el manager Danny Miranda reconoció las tensiones que acompañan su función, pues “siempre va a estar la ansiedad, pero debo controlarla porque los choques demandan de los cinco sentidos para optar por las mejores decisiones”.

Para Miranda el contexto resulta favorable; en cambio, Abeysi Pantoja sigue sin encontrar la clave para sacar la mejor versión de los suyos.

Tenemos problemas a la ofensiva, la cual no es solo conectar de hits, sino fabricar carreras, y nos está sucediendo que buscamos las grandes conexiones, pero no llegan porque estamos halando la pelota desde el punto de contacto en la zona de afuera y de ahí la cantidad de rollings, enfatizó el estratega tunero.

Sobre las posibles causas del bajo rendimiento de los bateadores, Pantoja se mostró reflexivo y sugirió algunos cambios en la alineación en aras de obtener mejores dividendos.

Es difícil determinar si están acusando cansancio o no porque veníamos de una semifinal contra Santiago de Cuba en la que bateamos con fortaleza, a pesar de que algunos consideren que el pitcheo de las Avispas tenía muchas carencias, quizás se hayan ido de forma competitiva, pero no nos hemos ponchado mucho, simplemente no hemos efectuados los ajustes necesarios, sentenció el timonel de la selección del Balcón de Oriente.

La tropa verdirroja está obligada a gestar la épica, sin margen de error, para preservar aspiraciones; por tanto, cada salida a la grama los conduce a un destino incierto.

Un leñador no se rinde, siempre muere en el terreno y eso es lo que haremos mañana, salir al “Mella” a tratar de revertir el panorama, hasta el último out quedan esperanzas, comentó Pantoja con la convicción de que su novena apelará al orgullo para cumplir con los parciales locales.