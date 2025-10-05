Serie Nacional de Béisbol: Avispas por salir del bache

La Habana, 5 oct (ACN) Las Avispas de Santiago de Cuba intentarán hoy evitar la barrida ante los Elefantes de Cienfuegos y poner fin a una racha negativa de cinco derrotas consecutivas, que las ha hecho descender del primer al tercer puesto de la Serie Nacional.

La víspera vendieron los Elefantes por cuarta vez seguida a los orientales, esta vez con marcador de 10-8, en su estadio 5 de Septiembre.

Los locales desataron una ofensiva de 15 indiscutibles que resultó demasiado para los visitantes, pese a los cuatro jonrones conectados por Eduardo García, Jeison Martínez, Francisco Martínez y Yoelquis Gibert, quien llegó a 10 vuelacercas para reafirmarse como líder del campeonato.

La tropa cienfueguera, crecida en su feudo, sigue sorprendiendo, mientras Matanzas aprovechó la jornada para afianzarse en la cima al derrotar 8-7 a Guantánamo. Yariel Duque brilló con dos batazos de vuelta entera y siete impulsadas, y el relevista Armando Dueñas se apuntó su tercer triunfo sin conocer el revés.

Industriales también sacó partido del tropiezo santiaguero y ascendió al segundo puesto al vencer 8-2 a Villa Clara en el Latinoamericano. Ariel Hechavarría impulsó dos con un oportuno sencillo, y José Manuel Cuesta se llevó el crédito desde el montículo tras una sólida labor de relevo.

En otros resultados, Ciego de Ávila noqueó 17-2 a Artemisa en el José Ramón Cepero con una andanada de 15 hits; Asniel Jiménez conectó cuadrangular y tres remolques, mientras Javier Alejandro Griñán completó la ruta para su primera victoria.

En el Cristóbal Labra, los Piratas de La Isla blanquearon 8-0 a Camagüey. Luis Felipe Rivera la sacó del parque y Andro Carreño remolcó cuatro con doble y sencillo, respaldando la joya monticular de Yordanis García, ganador por segunda ocasión.

Los duelos Pinar del Río-Holguín y Sancti Spíritus-Granma fueron sellados por lluvia, mientras el choque entre Las Tunas y Mayabeque se suspendió por indisposición estomacal de los árbitros, según reportó la Comisión Nacional. Todos reanudarán hoy con doble cartelera.