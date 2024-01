Liga Élite: conquistó Matanzas séptimo título beisbolero

Foto: Abel Rojas

Matanzas, 24 ene (ACN) Apoyado en su ofensiva de largometraje, Matanzas venció este martes 12-5 a Artemisa y se llevó el cetro de la II Liga Élite Cubana de Béisbol.

Este fue el séptimo título de un conjunto representativo del territorio yumurino, que antes había signado tres con Henequeneros, dos a las vitrinas de Citricultores y los dos últimos como Matanzas, al mando del avezado mentor Armando Ferrer.

Los Cocodrilos necesitaban apenas un triunfo para levantar el trofeo. Y este martes, ante el bullicio de su público, pegaron 13 jits incluidos doble, triple y dos jonrones en las muñecas de Ariel Sánchez y del experimentado Yordanis Samón, quien finalmente logró su primer título después de intervenir en 21 series nacionales

Ferrer (mentor de Matanzas) me dijo un día en el Latinoamericano que me pediría como refuerzo y me haría campeón. Yo le respondí que me iba a entregar y todo se concretó. Le agradezco a él y a quienes confiaron en mí, comentó Samón en exclusiva con la ACN.

En el partido de este martes, el juego se mantuvo bastante nivelado hasta el sexto inning, en el que los Cocodrilos marcaron racimo decisivo de cinco carreras con saldo de cuatro jits, incluido jonrón de Ariel Sánchez y aprovecharon dos de los siete errores de la defensa de los Cazadores.

Al bate destacó Samón, que se fue de 4-3 con cuadrangular, dos carreras impulsadas y tres anotadas. Excelente relevo intermedio de Noelvis Entenza, quien tiró 3.2 a ritmo de dos sencillos para obtener la victoria.

Así, la escena quedó lista para que se inicie el lunes venidero la Serie de Estrellas, una cuadrangular de corte internacional en la que intervendrán Matanzas y un equipo con los restantes jugadores más destacados de la II Liga Élite.

Además, se desempeñarán una escuadra de México y otra de Venezuela. La sede será el estadio matancero Victoria de Girón.