La Habana, 1 may (ACN) El deporte cubano dirá presente este 1 de mayo, no solo en la Plaza de la Revolución de esta capital, ya que hoy estará representado en todos los escenarios donde del país, donde junto al pueblo festejarán el Día del Proletariado.

Directivos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), del Comité Olímpico Cubano, federativos, entrenadores, médicos, sicólogos, fisioterapeutas, Glorias del Deporte y atletas en activo de todas las disciplinas se darán cita para también defender uno de los tantos logros de la Revolución hecho realidad, el deporte, derecho del pueblo.

Entre los que encabezarán el bloque del movimiento deportivo estará una vez más Ana Fidelia Quirós, quien en la edición de este lunes de Trabajadores expresó “Ir a la Plaza es no solo ser consecuente con todos mis pensamientos, sino que implica un apoyo real a la Revolución que me permitió ser lo que fui como atleta y cuyo sistema de salud pública me salvó incluso de la muerte”.

El semanario recordó que Ana Fidelia nunca ha faltado a un 1 de Mayo en la Plaza de la Revolución, pues esa “es mi carrera de mayo”, aseguró.

“No soy ajena a ninguno de los problemas que tenemos hoy. Sé que son muy difíciles de resolver todos, pero eso no quita que un día como ese desfilemos, pues lo hacemos también para denunciar el bloqueo estadounidense que impide muchas cosas en nuestra economía y para demostrar esa unidad que como nación nunca debemos perder.

“Me gusta decir que es mi carrera de mayo en la que no hay medallas ni rivales, sino gente comprometida y alegre con la que soy feliz de compartir. Llevo mi cartel con la imagen de Fidel siempre y siento que es una manera de serle fiel también a todo lo que hizo por el deporte y por mí en particular”.

Y el béisbol no tampoco faltará. En la propia edición de lunes se informó que con sus tradicionales camisetas y como parte del bloque del movimiento deportivo, los Leones de Industriales junto a los Tigres de Ciego de Ávila se harán sentir en el desfile de este jueves, ahora con la particularidad de estar en el cierre de la etapa clasificatoria de la III Liga Élite del Béisbol Cubano (LEBC).

“Siempre hemos participado cada vez que jugamos en el Latino como ahora”, comentó el mentor de los azules, Guillermo Carmona, quien recordó lo importante que resulta para el pueblo capitalino ver a su equipo de pelota en una conmemoración como esta, en la cual prima el sentimiento de pertenencia a nuestra nación.

“Iremos de azules y ya las autoridades avileñas confirmaron que la selección de esa provincia desfilará por vez primera en la Plaza de la Revolución José Martí, un escenario impresionante por los miles de personas que desde horas de la madrugada se concentran con muchas iniciativas y un entusiasmo tremendo”.

Pero no serán solo los Industriales y Ciego de Ávila, ya que la Federación Cubana de Béisbol confirmó que los otros cuatro elencos de la LEBC también se harán presentes en plazas y tribunas. Santiago de Cuba y Pinar del Río lo harán en la tierra oriental; mientras que los tuneros lo harán en la plaza granmense.

Sin duda, el deporte dirá presente junto al pueblo festejarán el Día del Proletariado, al que también están invitados y participarán como es habitual, amas de casa, estudiantes y jubilados, en fin, una amplia representación de todos los cubanos y todas las edades.