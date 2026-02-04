Visitó delegación solidaria china sede del Ballet Nacional de Cuba 

La Habana, 4 feb (ACN) Representantes de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero visitaron hoy la sede del Ballet Nacional de Cuba (BNC), ocasión en la que sostuvieron un ameno intercambio con la primera bailarina y directora general de la compañía, Viengsay Valdés.

Fuentes de la institución divulgaron que el grupo, presidido por el vicepresidente de la asociación, Yuan Mindao, cerró así una agenda en la que se propuso poner en valor los excelentes vínculos entre ambas naciones, sobre todo de conjunto con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Yuan ratificó durante el intercambio el apoyo de su país en medio de las agresiones que enfrenta Cuba por parte de Estados Unidos, además de expresar la voluntad de explorar nuevas vías de colaboración con la institución rectora y heredera directa de la llamada escuela cubana de ballet.

En recorrido por la sede, los visitantes presenciaron un ensayo del II acto de Giselle (1841), que la compañía prepara para su próxima temporada, a realizarse los días 21, 22, 27, 28 de febrero y primero de marzo, en el Teatro Nacional de Cuba.

Dicha visita, organizada por el ICAP, propició, igualmente, el dialogo con la destacada bailarina y directiva, quien explicó sobre la importancia de esa obra del ballet clásico en el repertorio de la compañía, situada entre sus grandes éxitos, junto a El lago de los cisnes, fresca en la memoria, porque recorrió varias ciudades del llamado gigante asiático en gira realizada el año pasado.

Asimismo, las dinámicas relacionadas con el quehacer de la compañía y los vínculos entre el BNC y el Ballet Nacional de China, formaron parte de los intereses de los visitantes, al tiempo que agradecieron la posibilidad del intercambio cultural entre los dos países.

Me alegra que estén por concretarse cooperaciones más amplias con los gobiernos locales de China, y esperamos que cada vez más públicos chinos puedan disfrutar de una mayor cantidad de espectáculos del Ballet Nacional de Cuba, significó el funcionario.