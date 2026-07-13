Serafín Sánchez reverenciado desde el pincel de artista de Taguasco

Taguasco, Sancti Spíritus, 13 de jul (ACN) Momentos cumbres en la etapa final de la vida del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, héroe de las tres guerras por la independencia de Cuba, fueron atrapados de manera peculiar por el pincel y la mirada de Francisco Rodríguez y hoy constituyen referentes en la enseñanza de la historia desde el Museo General Municipal de esta localidad.

Se trata de cinco grandes lienzos de una naturalidad intensa en los que logra, de manera muy personal, recrear acontecimientos distintivos de la actividad revolucionaria del jefe mambí, desde la Protesta de Jarao, el 15 de abril de 1879, el desembarco por Punta Caney, en julio de 1895, y el combate de Los Pasitos.

También están retratados con una peculiar maestría su caída en combate el 18 de noviembre de 1896, en el Paso de las Damas, el velorio en la finca Pozo Azul y la sepultura secreta en la finca Las Olivas, cerca del río Jatibonico del Sur.

Esta pequeña muestra es, sin dudas, núcleo de gran interés de la mayor colección temática de la Isla sobre Serafín, acunada en la institución taguasquense, puntualizó a la ACN el Doctor en Ciencias Históricas Virgilio Companioni Albriza, historiador de este territorio y quien acotó que una de las particularidades de estas obras es la presencia de personajes conocidos de esta región, una deferencia del artista con sus coterráneos.

En días en que el municipio desarrolla múltiples actividades a propósito de ser sede de la conmemoración provincial por el 26 de Julio, la sala de historia de la instalación vive una dinámica diferente al confluir allí visitantes para conocer de cerca novedades reveladas por el museo sobre la figura del paladín espirituano, refirió el estudioso.

Es una dicha tener estas pinturas en este sitio, dijo, pues son referentes, además, para el trabajo que con sistematicidad se realiza con niños y jóvenes de la localidad, a partir de programas educativos entre la institución y las escuelas, fundamentalmente.

En esos cinco lienzos, Francisco Rodríguez demuestra una vez más su sagacidad como investigador de los sucesos distintivos de la guerra libertaria y, de manera significativa, del prócer independentista, al abrazar conocimientos y puntos de vista que posteriormente dejaría plasmado con su pincel, creaciones expuestas también en el Museo Casa Natal del Mayor General Serafín Sánchez, en la ciudad de Sancti Spíritus.

De la impronta artística de este pintor y de su relación con la vida y obra de Serafín y con los acontecimientos históricos, el reconocido periodista Ciro Bianchi ponderó la maestría absoluta para reflejar temas tan exigentes y la complejidad reflejada en la composición, la cual refuerza la creación pictórica.