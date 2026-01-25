Se inicia hoy la fiesta del Jazz de La Habana a Santiago

La Habana, 25 ene (ACN) Las opciones son variadas para iniciar hoy el disfrute de la mayor fiesta jazzística organizada en Cuba que tiene entre sus sedes de este año, además de esta capital, a Santiago de Cuba, Holguín y Villa Clara y transcurrirá hasta el próximo lunes primero de febrero con un apretado programa de celebración viva y profundamente enraizada.

Para este primer día, el 41 Festival Internacional Jazz Plaza abre su agenda a las 11:00 a.m. en la sala Covarrubias del Teatro Nacional con la gala Cuba Vive encabezada por el músico cubano Ignacio “Nachito” Herrera, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba bajo la dirección de Igor Corcuera y Miguel Patterson como directores titular e invitado, respectivamente.

El esperado espectáculo contará, además, con exponentes de varias vertientes sonoras, entre ellos, el multiintrumentista, cantante y compositor Bobby Carcassés; el saxofonista Germán Velazco; la cantante Niurka Reyes; Cuban Sax Quintet; la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán dirigida por Jorge Sergio Ramírez, y los Coros Nacional de Cuba e Infantil, conducidos por la Mtra. Digna Guerra.

Cayendo la tarde, justo a las 6:00 p.m., se iniciará un concierto en el lobby Gran Añejo, del Hotel Cohiba —1ra y Paseo, en el Vedado—, y el protagonista será Latinoamerican Trio, agrupación jazzistica multicultural que une a tres músicos de diferentes procedencias: México, Colombia y Uruguay.

Una hora más tarde, le sigue otro concierto en el Teatro Nacional, pero esta vez en la sala grande, la Avellaneda, cuyo espacio acogerá al Maestro de Juventudes Frank Fernández junto a la Orquesta Juvenil de Cuba y Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán, la Orquesta de Holguín; así como el grupo Nova Corda, dirigido por Alejandro Coira, la Academia "La Rumba Soy Yo" y el Proyecto "El punto cubano" de la Casa de la Décima de Mayabeque, entre otros invitados que aportarán al encuentro su sonoridad y talentos.

A las 8:30 p.m., el César Jazz Club, sito en Avenida del puerto entre Justiz y Obispo, acogerá una Jam Session; y, a las 11:00 p.m., el Saudade Jazzy Tapas Bar, de 21 entre F y G, el Vedado, ofrecerá un concierto de la intérprete estadounidense Mireya Ramos, quien fusiona géneros como el soul, el jazz, el R&B y ritmos caribeños.

Finalizará así el primer día de este festival que va más allá del encuentro y la exposición del Jazz como género musical, ya que también es un espacio interactivo que reúne a exponentes de la música cubana y los armoniza con artistas y públicos extranjeros.