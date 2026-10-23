Accidente masivo en Matanzas deja saldo preliminar de 22 heridos 

John Vila Acosta | Tomada del perfil de Facebook de José Miguel Solís, corresponsal de Radio 26

Matanzas, 23 oct (ACN) Un accidente masivo de tránsito en la autopista de Varadero, cerca de la localidad de Carbonera, dejó hoy saldo preliminar de 22 heridos, de ellos dos graves que fueron trasladados al Hospital provincial Comandante Faustino Pérez, informaron fuentes de la dirección provincial de Salud Pública en el occidental territorio de Matanzas.

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Según explicó a TV Yumurí Yamira López García, directora provincial de Salud, la mayoría de las personas fueron auxiliadas y trasladadas por vehículos que pasaban por el lugar hacia los centros médicos, mientras el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) dispuso de recursos inmediatos para el traslado de otros accidentados.

José Miguel Solís, corresponsal en Matanzas de Radio Rebelde, posteó en su perfil personal de Facebook que el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy confirmó la recepción de 21 pacientes sin peligro para la vida, mientras tanto, dos personas que hasta el momento no han sido identificadas reciben atención en el Faustino Pérez, dado el nivel de gravedad que presentan.

En este minuto autoridades investigan las causas del accidente y se trabaja en la localización de familiares de los lesionados.

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