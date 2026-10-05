Se aproxima cierre de inscripciones al IV Foro de Animación Juan Padrón

La Habana, 5 oct (ACN) El próximo 15 de octubre cierra el plazo de admisión para que los animadores de la región interesados envíen sus proyectos para participar en las sesiones del IV Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña Juan Padrón in memoriam.

La convocatoria, abierta desde el pasado 20 de agosto, ofrece la posibilidad de asistir en un espacio de formación profesional, donde los asistentes reciben clases, talleres, asesorías y otros encuentros para el perfeccionamiento de sus proyectos.

El Hotel Nacional de Cuba, sede oficial del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (FINCL), será también el espacio donde tendrán lugar las sesiones del foro, entre el 7 y el 10 de diciembre.

Junto al festival, la iniciativa cuenta con la colaboración de instituciones que promueven el cine de animación, como son, Animados ICAIC y el Centro Cultural La Manigua.

Ya durante las anteriores ediciones del Foro de Animación, se han ofrecido espacios de intercambio, superación y diálogo a favor del desarrollo de esta especialidad creativa, donde han intervenido profesionales de gran reconocimiento en la región, junto a jóvenes que se dedican a la producción animada.

Los realizadores Ernesto Padrón, la argentina Paola Becco y el brasileño César Cabral son los organizadores de este encuentro que ya se inscribe como uno de los espacios fundamentales dentro del certamen habanero.

Dicho evento lleva el nombre del realizador cubano Juan Padrón (1942-2020), considerado un artista de larga trayectoria en el campo de la animación en Cuba y América Latina; director de filmes como Vampiros en La Habana, de 1984, obra que alcanzó el Premio Coral del FINCL; junto a la concepción de un personaje que es identificativo del cine cubano: Elpidio Valdés.

El IV Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña es parte del Sector Industria del FINCL, y ha permitido que profesionales de esta área participen en las jornadas habaneras del certamen, cuya edición 47 se realizará en esta capital del 3 al 13 de diciembre próximo.