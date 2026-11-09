Santiago Creativo 5.0 impulsa las industrias culturales

Santiago de Cuba, 9 nov (ACN) Cuatro jornadas de actividades en más de una decena de instituciones culturales y comunidades de esta ciudad suroriental marcaron el desarrollo del Festival Santiago Creativo 5.0, que concluyó con nuevas alianzas para fortalecer las industrias culturales y promover el talento local.

Marcos Campins, presidente del comité organizador, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que el evento reunió propuestas de los diferentes campos creativos y propició el intercambio entre sus protagonistas.

Este festival es una celebración que se construye diariamente, porque protagonistas somos todos, señaló.

Por su parte, Raulicer García, director provincial de Cultura, manifestó que la cita constituye un ejercicio de gestión de eventos diversos y destacó las alianzas establecidas durante su desarrollo para consolidar las industrias culturales, ámbito en el que Santiago de Cuba se proyecta como referente nacional.

También resaltó el carácter inclusivo de la programación, que integró al Movimiento de Artistas Aficionados en sus diferentes manifestaciones y a profesionales de reconocido prestigio.

El encuentro constituye un ejemplo de autenticidad y justicia del significado de la cultura de Santiago para Cuba y el mundo, y obliga a seguir defendiendo la condición de Ciudad Creativa en la Música otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dijo.

En un mensaje enviado a los organizadores y participantes, Ana María Pellón Sáez, directora de Desarrollo de las Industrias Culturales y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, subrayó que esta edición centró sus intercambios en las contribuciones de las industrias culturales y creativas a la sostenibilidad de la cultura, el desarrollo territorial y el avance económico del país.

Las experiencias presentadas, que conjugan creatividad, talento, ciencia, innovación y compromiso social devienen una muestra de las potencialidades de creadores, artistas, académicos, diseñadores, chefs, escritores, músicos y promotores culturales en la defensa de la identidad y la diversidad de las tradiciones cubanas, expresó.

La clausura del evento, celebrada en la tarde noche de este domingo, coincidió con el aniversario de la declaratoria de Santiago de Cuba como Ciudad Creativa en la Música. Parte de las experiencias y resultados del festival serán compartidos en la próxima asamblea general de la Red de Ciudades Creativas, prevista para finales de noviembre en Soura, Marruecos.

El Festival Santiago Creativo 5.0 se dedicó al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz; a los centenarios de los músicos Enrique Bonne y Pacho Alonso; al aniversario 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de los Tambores de Enrique Bonne; a los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz, y a las siete décadas de la canción «La Lupe», del Comandante Juan Almeida Bosque.