Regresa Factoría del Cine Pobre en convocatoria de Gibara (+ Fotos)

La Habana, 9 nov (ACN) El 21 Festival Internacional del Cine Pobre de Gibara, que se celebrará del 13 al 17 de abril de 2027, convoca a cineastas de todo el mundo hasta el 5 de enero y trae como novedad el regreso de la Factoría del Cine Pobre, espacio de apoyo a creadores del oriente cubano.

Sergio Benvenuto Solás, director del festival y presidente del comité organizador, explicó en declaraciones exclusivas a la ACN que la Factoría volverá como estructura de continuidad, con funcionamiento y recursos para acompañar los proyectos a lo largo de todo su ciclo y no solo en el momento del pitching en Gibara.

La Factoría llegará a su tercera edición como mecanismo esencial de apoyo a los creadores de las provincias orientales y de Camagüey, y lo hará fortalecida por el taller de perfeccionamiento y profundización que la antecede, previsto del 14 al 18 de noviembre en San Pablo de Yao, provincia de Granma.

Este taller responde al reconocimiento de la trayectoria de Televisión Serrana, referente en la capacitación de destacados realizadores del ámbito audiovisual nacional.

También evidencia la voluntad de acercar la enseñanza a nuevos territorios con el fin de descentralizar el quehacer fílmico en Cuba, en una región donde resulta más difícil acceder a los fondos de cooperación destinados al sector cinematográfico, concentrados en La Habana.

Benvenuto Solás precisó que la experiencia de 2024 y 2025 demostró la existencia de talento y de una importante capacidad creativa en esta región del país, junto con una brecha de acceso a formación, asesoría de producción y espacios de desarrollo de proyectos.

Por eso, añadió, se plantea que la iniciativa opere como un verdadero laboratorio territorial que abarque formación; desarrollo de guiones y carpetas; tutorías; producción; preparación para fondos y coproducciones; y acompañamiento hasta la realización como sus seis líneas de trabajo.

Señaló que esta propuesta nació justamente con la intención de dar solución a esa desigualdad y que hoy se necesita compartir esa responsabilidad entre las instituciones culturales cubanas, el propio evento, los productores independientes y, cada vez más, los aliados y fondos internacionales.

Sostuvo que la idea, heredada de los preceptos que trazó Humberto Solás, es que el Cine Pobre no sea solo una filosofía de producción con pocos recursos, sino un instrumento concreto con el que desde el Oriente puedan surgir películas, productores y nuevas voces con posibilidades reales de llegar al resto de Cuba y al mundo.

Indicó que otra novedad es el regreso del encuentro a su fecha original en la tercera semana de abril, coincidente con la Semana de la Victoria, período en que todo el sistema de enseñanza cubano está de receso, ocasión que propiciará la participación de jóvenes universitarios, tal y como la concibió en un inicio el cineasta fundador.

El plazo de admisión se extiende del 6 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027 y exige completar el formulario en línea disponible en https://ficgibara.icaic.cu/formulario-de-inscripcion-ficgibara-2027/21-festival-2027/

Pueden concursar obras de cualquier nacionalidad, presentadas en su idioma original y con subtítulos en español, cuya fecha de terminación esté comprendida entre 2025 y el cierre de la convocatoria.

Las categorías en competencia incluyen largometraje de ficción; cortometraje de ficción; largometraje documental; cortometraje documental; y animación y audiovisual experimental.

Los Premios Lucía, galardones principales del certamen, y otras distinciones colaterales serán otorgados por un jurado de figuras nacionales e internacionales del cine, el audiovisual y las artes, cuya decisión será inapelable.

El Ministerio de Cultura de Cuba, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y los gobiernos de Holguín y de Gibara, sede permanente de la cita en esta ciudad costera conocida también como la Villa Blanca de los Cangrejos, llaman a participar en el certamen.

Al igual que en la anterior edición, las pantallas al aire libre se extenderán por la ciudad y se integrarán con diversos espacios multiculturales y teóricos.

Valoró que la experiencia de ese encuentro, con autosuficiencia energética y pantallas al aire libre, dejó lecciones aprendidas, por lo que, ante un contexto similar, se prevén todas las variantes posibles de respaldo con fuentes alternativas.

Con esta cita, el certamen rememora el lanzamiento del Manifiesto del Cine Pobre por el realizador cubano Humberto Solás en 2001, un llamado a la creatividad sin ataduras y a la democratización de la expresión cinematográfica.