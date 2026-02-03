Regresa a la escena nacional la obra del genio vienés Franz Schubert

La Habana, 3 feb (ACN) Como cada año, regresa a Cuba la celebración a la música del compositor austriaco Franz Schubert (1797-1828), con cita para el 19 de febrero a las 7:00 p.m. en la sala del Oratorio San Felipe Neri, bajo el auspicio de la Embajada de Austria en Cuba, la Oficina del Historiador de la Ciudad y CMBF Radio Musical Nacional.

La jornada "Schubertiada", que arriba este 2026 a su novena edición, llegará con el título de "Del Lied a la Ópera", y tendrá un programa donde se aborda una zona poco explorada en la creación del maestro y genio vienés, más allá del romanticismo musical: la ópera; de ahí el nombre del espectáculo.

Según Helson Hernández, director artístico y curador de la jornada, el propósito es hacer relucir esta faceta del autor de la versión más conocida del Ave María (1825).

De esta forma, el público podrá disfrutar de tres piezas de este género musical: Fierrabras (1823), la última ópera completada por Schubert antes de morir; Rosamunda (1823), música escénica para la pieza teatral homónima de la escritora alemana Helmina von Chézy (1783-1856); y, Alfonso y Estrella (1854), un intento del compositor por componer una gran ópera romántica en alemán, apartándose de la tradición del Singspiel.

Arias, dúos y otros conjuntos —tanto vocales como instrumentales— serán interpretados por solistas cubanos; entre los que figura el pianista Marlon Bordas, la clarinetista Diana Daniela Ávila; además de las sopranos Tiffany Hernández e Isabel Torres, el tenor Jorge Luis Guzmán y el barítono Carlos Manuel González, añadió Hernández.

Como dato curioso, la "Schubertiada" es una iniciativa sonora que rememora las tertulias musicales homónimas que ofreciera el maestro en su época; de esta manera se devuelve a la vida al compositor, pianista y profesor vienés a través de conciertos que evocan sus obras originales.