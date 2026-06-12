Refleja exposición artística a Fidel Castro desde la visión infantil (+ Fotos)

La Habana, 11 jun (ACN) De 100 piezas en acrílico sobre lienzo está compuesta la exposición artística “Nosotros con Fidel”, presentada hoy en el centro que lleva el nombre del Comandante en Jefe, en la cual 25 niños del proyecto Toparte muestran su visión sobre el líder histórico de la Revolución cubana, en el año de su centenario.

Andrea Márquez Fuentes, una de los infantes creadores de la muestra, comentó que pintar a Fidel Castro (1926-2016) fue una experiencia única, por todo lo que esta figura representa para Cuba y el mundo.

Márquez Fuentes expresó que una de las cualidades de esta personalidad que quiso reflejar en su obra fue su valentía, la que lo impulsó a luchar en diferentes frentes por la soberanía del país.

Verónica Martínez señaló que es su primera vez pintando en lienzo, y estrenarse en esta técnica con obras inspiradas en Fidel despertó en ella una gran emoción, porque ve en el líder histórico un ejemplo a seguir.

Argumentó que con esta exposición descubrió su afinidad con el dibujo y resaltó que nunca pensó que le fuera a gustar tanto esta manifestación artística.

Alberto Flores Pino, líder de Toparte, manifestó que este es un proyecto radicado en el capitalino municipio de 10 de octubre, que promueve la creación infantil desde un enfoque comunitario, y que en esta oportunidad se ha propuesto homenajear a Fidel Castro, en el año en que se conmemora el centenario de su natalicio.

Añadió que la muestra tiene un carácter motivador para conectar al público con las artes plásticas y con las experiencias de los que desde su perspectiva personal y habilidades han transmitido su sentimiento hacia el líder revolucionario.

Informó que la exhibición estará expuesta hasta el mes de julio y que existe la intención de seguir mostrando estas obras de forma itinerante a partir de una galería móvil que pueda llegar a todos los municipios de la provincia.

René González Baños, director del Centro Fidel Castro Ruz, valoró la importancia de este regalo, que más allá de colores y texturas, refleja la vida de un hombre excepcional, cuyo legado forja nobles valores a las nuevas generaciones.

Participaron en la inauguración de la exposición Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas; Chabeli Arencibia Martell, presidenta nacional de la Organización de Pioneros José Martí, y estudiantes de diferentes niveles de enseñanza, entre otros.