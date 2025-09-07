Presentarán libro Biografías de la Locución en Cuba

La Habana, 7 sep (ACN) El libro Biografías de la Locución en Cuba, de Ángel Manuel, que publica Ediciones En Vivo, sello de la Radio y la Televisión Cubanas, será presentado el miércoles 10 de septiembre, a las tres de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en el Centro Histórico habanero.

En el encuentro, Ángel Manuel, autor del libro, y Norma Gálvez, directora de Ediciones En Vivo, dialogarán con el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa sobre el texto, en cuyas páginas aparecen las biografías de más de un centenar de locutores cubanos ya fallecidos, quienes dejaron su huella en la historia de radio y la televisión de la isla.

«Aquí entrego esta compilación –escribe Ángel Manuel, en las “Palabras preliminares” a la obra–, no es más que una semblanza, el comienzo de un trabajo que dejo en manos de las generaciones de estos tiempos que se interesen por “el arte del buen decir” para que tengan un libro de consulta de una época prodigiosa y de unos hablantes a tomar en consideración, recordar y enaltecer».

Biografías de la Locución en Cuba se complementa y enriquece con otros valiosos materiales sobre la historia de la locución en la mayor de las Antillas, así como con fotografías de los locutores incluidos en sus páginas, informó el Instituto Cubano del Libro.

Locutor, animador, cantante, director artí(ACN)stico y de programas de radio, Ángel Manuel Pérez Álvarez –quien nace en La Habana, en 1962–, desde hace cuatro décadas se encuentra vinculado al arte.

Dedicado, a partir del año 2012 a la investigación, es autor de otros libros relacionados con relevantes figuras de la cultura cubana, como Eva Rodríguez, Germán Pinelli, Roberto Faz, Carmen Solar, Rosita Fornés y el dúo Clara y Mario.

Ángel Manuel –quien integra el catálogo de la Agencia ACTUAR y es locutor y guionista del programa Antena musical, de la emisora COCO– ha recibido, entre otros reconocimientos, las distinciones Dora Alonso, Raúl Gómez García y Habana del Centro.