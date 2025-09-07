Avanza restablecimiento del fluido eléctrico en Las Tunas



Las Tunas, 7 sep (ACN) El fluido eléctrico ya está restablecido en los repartos La Victoria, Aguilera, Santo Domingo y centro de la ciudad, y parte de los municipios tuneros de Jobabo, Colombia y Jesús Menéndez, según información emitida por el gobierno provincial.

Precisa la nota que los especialistas continúan evaluando el proceso para restaurar el servicio eléctrico teniendo en cuenta la capacidad de generación existente.

Un disparo en la línea de 220 kV Nuevitas-Las Tunas provocó hoy la desconexión del sistema eléctrico desde la provincia de Las Tunas hasta Guantánamo.

La estrategia es seguir energizando hasta la recuperación del sistema en el oriente de Cuba.