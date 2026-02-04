Presentarán en La Habana libro sobre vínculo de Fidel con la FEU

La Habana, 4 feb (ACN) La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) anunció desde su perfil en Facebook la presentación del libro “La FEU en Fidel”, de los autores Yunet López Ricardo y Wilmer Rodríguez Fernández, este jueves a las dos de la tarde en el Centro Fidel Castro Ruz.

El texto, publicado por la editorial Ocean Sur, aborda la relación del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, con los estudiantes universitarios, y constituye un acercamiento a la influencia de su pensamiento en la organización fundada en 1922.

La obra se inserta en las actividades conmemorativas por el Año del Centenario del Comandante en Jefe y busca ofrecer a las nuevas generaciones una visión sobre el papel de la FEU en la vida política y social del país.

Con esta iniciativa, la FEU reafirma su compromiso de mantener viva la memoria histórica y de transmitir a los universitarios el legado de Fidel, en un contexto marcado por los desafíos actuales de la nación.