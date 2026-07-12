Paula Alí : un referente de profesionalismo y pasión por el arte

La Habanaa, 12 jul.- Paula Alí es un referente de profesionalismo y pasión por el arte. Su legado está en la memoria colectiva de un país que la ha admirado durante años, y su nombre es sinónimo de dedicación, talento y amor por la actuación, afirma el periódico Juventud Rebelde.

Paula Andrea Alí Rivera fue distinguida con el Premio Nacional de Televisión 2026, máximo reconocimiento que se concede en Cuba a personalidades del medio por el conjunto de su obra y trayectoria profesional.

La decisión fue aprobada el 9 de julio de 2026 por el Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS), tras evaluar la trayectoria artística, la integralidad de su obra y el impacto público de una carrera dedicada durante más de seis décadas a la televisión, el teatro y el cine cubanos.

El Premio Nacional de Radio y Televisión fue creado en 2002, mediante la Resolución 56/02 del entonces Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), con el propósito de reconocer a trabajadores del sector artístico cuya contribución haya sido significativa para ambos medios. En el caso de la televisión, la entrega coincide con el aniversario de su fundación en Cuba, el 24 de octubre de 1950.

Encargado de la selección el jurado estuvo integrado por José Ramón Artigas Vázquez, como presidente; Miguel Lino Patterson Meriño, Julio Pulido Castillo, Roberto Cornelio Ferguson, Julián Armando Pérez Delgado y Caridad Rojas Zayas. La secretaria del proceso fue Migdalia Pérez.

A sus 88 años, Paula Alí es un referente de profesionalismo y pasión por el arte. Su legado está en la memoria colectiva de un país que la ha admirado durante años, y su nombre es sinónimo de dedicación, talento y amor por la actuación.

Sin duda, su carrera sigue siendo una inspiración para nuevas generaciones de artistas cubanos, quienes la ven como un ejemplo a seguir por su inmensa contribución al arte y la cultura cubana. Su presencia en la pantalla ha estado marcada, además, por una capacidad única para conectar con los espectadores.

Nacida el 26 de enero de 1938 en Candelaria, Pinar del Río, Paula Alí se incorporó al mundo artístico en 1959 como modelo de televisión. En 1965 comenzó su vínculo con el Teatro Martí, escenario emblemático de la cultura cubana, y en 1970 ingresó al grupo Teatro Estudio, una de las compañías más prestigiosas del país, donde permanece hasta la actualidad.

Durante su extensa carrera ha interpretado personajes en telenovelas, telefilmes, espacios de Teatro en TV, seriados y programas humorísticos que forman parte de la memoria audiovisual cubana.

Entre las producciones televisivas donde ha dejado huella se encuentran las telenovelas Enamorada del mar (1989), Retablo personal (1992), Las huérfanas de la Obrapía (1999), Salir de noche (2002), ¡Oh, La Habana! (2007), La otra esquina (2014), Vuelve a mirar (2021) y Los hijos de Pandora (2022).