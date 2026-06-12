Palante exhibe obras bajo la luz de Bienal de Humor Político (+ Fotos)

La Habana, 11 jun (ACN) En la Galería Belkis Ayón, del Centro Experimental de Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez, sito en Calle 23 y C, Vedado, quedó inaugurada hoy la exposición "Humor con luz propia", a cargo del periódico Palante y sus colaboradores, como parte de la II Bienal Internacional de Humor Político que se desarrolla por estos días en esta capital y San Antonio de los Baños.

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba e inspirado aficionado a la caricatura, recordó durante su presentación que era un joven de apenas 17 años cuando pudo publicar su primera obra en Palante, luego de incontables intentos.

Evocó la experiencia junto a hoy consagrados —entonces jóvenes como él—, en lo que se denominó Taller de Bohemios Juan David; allí estaban, entre otros, Arístides Hernández (Ares), Adán, Laz y Narciso.

Los martes, y luego los jueves, Tribuna de La Habana les ofrecía una página en blanco para que expusieron sus caricaturas, las cuales reflejaban una parte de la realidad, agregó.

Una de las anécdotas que contó está relacionada con Ares; por aquellos días hizo falta una obra para un concurso convocado por el Ministerio del Interior, en una jornada contra incendios, y mientras encontraba sin éxito alguna idea, llegó el joven psiquiatra amante de la caricatura e hizo unos trazos en un pedazo de cartulina: un domador de leones en un circo con el aro encendido y un león temeroso llamando a los bomberos; por supuesto, fue el Primer Premio ese año.

Humor con luz propia, según las notas a la exposición escritas por Ismael Lema, director de la Editora Palante, y leídas por Hernández Nordelo, habla de la luz que se produce con energía creativa, la que genera humor punzante y reflexivo, la que han descargado en cada una de las treinta obras expuestas diez de los más reconocidos caricaturistas cubanos actuales, protagonistas de la publicación humorística durante años.

Los "palanteros" —Lema, Lacoste, Osval y José Luis—, junto con Ares, Adán, Martirena, Moro, Blanquito y Avilarte se unen en esta ocasión para recordarnos que nuestra cultura, nuestra cubanía, hay que salvarla también con humor, añade la nota curatorial.

Títulos como Pensamiento colonizado, Sueños impuestos, Guión cultural, Defendiendo tradiciones, Dominación tecnológica o Manipulación llevan a los asistentes a identificar el tema de la exposición, con interrogantes como: ¿cuál es la función del humor ante el desafío de la colonización cultural? o ¿cómo enfrentar la avalancha consumista para preservar las más auténticas costumbres y valores?

Junto al recorrido por las obras expuestas, los asistentes pudieron disfrutar de una presentación de los cantautores Ray Fernández y Carlos Lage en un despliegue muy aplaudido de humor político con referencias al CD "La Retroguaracha: La barbarie semiótica canta a Ñico Saquito", una producción Egrem que vio la luz en 2021 con obras inéditas del célebre Antonio Fernández.

Y uno de los momentos más simbólicos fue cuando el propio Gerardo plasmó con un plumón sobre un pliego de PVC una inspiración con alegorías a la isla de Cuba, la palma real, la bandera cubana y una frase definitoria: ¡La Patria se defiende!

Presentes en la inauguración, el destacado humorista gráfico belga Luc Descheemaeker, en la mayor de las Antillas especialmente para la Bienal; Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba; Tania Cardó González, presidenta del Consejo Nacional de Artes Plásticas; prominentes artistas visuales y público general.

Como parte del programa de la II Bienal Internacional de Humor Político, en la tarde de hoy quedaron abiertas también las muestras “El ojo con-sentido”, de Michel Moro, en la Galería Arte y Espacio de la Revista Revolución y Cultura, así como “La Colonización Cultural en las Bienales del Humor de San Antonio de los Baños” y “Fidel en nuestros Salones”, estas últimas en el Parque del Humor de San Antonio de los Baños.