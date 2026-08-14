Obras Escogidas de Raúl Castro llegaron hoy a la Feria del Libro

La Habana, 14 ago (ACN) La colección de Obras Escogidas de Raúl Castro Ruz fue puesta a disposición del público lector en formato físico comercializable por primera vez este viernes como parte de la edición 34 de la Feria del Libro de La Habana.

Con la presencia de Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, otros intelectuales y público asistente a la sala Nicolás Guillén, Jorge Luis Aneiros, director de la Oficina de Asunto Históricos del Consejo de Estado (OAHCE), y Daily Sánchez, su subdirectora, explicaron el proceso de realización de la obra y su importancia para la historia.

Aneiros significó que cada uno de estos tomos resulta imprescindible para comprender la vida y obra de Raúl, gracias a textos, discursos, cartas, entrevistas, informes y documentos que recorren más de siete décadas de historia cubana, desde 1951 hasta 2024.

La evolución y madurez constante del joven desde los años previos al Moncada, la prisión, el exilio y la guerra revolucionaria, hasta su papel en la dirección del Estado, el Partido y la Revolución; inician el fundamental recorrido de las Obras Escogidas.

Luego viene el arduo trabajo insurreccional en la sierra, y la constitución del Segundo Frente como escuela de dirección, donde cada documento evidencia la organización del lider, sus capacidades de mando, disciplina, comunicación política y construcción institucional en plena guerra.

Se suman discursos, informes y orientaciones vinculadas a la labor como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la preparación del pueblo, la defensa nacional y la soberanía de Cuba.

Esta colección, añadió Aneiros, recoge intervenciones en congresos del Partido, sesiones de la Asamblea Nacional, procesos constitucionales y momentos de transición política, hasta llegar al último tomo que transcurre hasta 2024 e incluye discursos y textos de etapas recientes.

Por su parte, Sánchez abordó aspectos del pensamiento de Raúl presentes en una colección que abarca más de setenta años de lucha revolucionaria, lo que permite valorar al ser humano, al hombre, al cubano, al hijo, al revolucionario, al hermano de Fidel no solo como figura histórica, sino como referente político en la historia de Cuba.

Asimismo, llamó a las nuevas generaciones a leer directamente los documentos, sobre todo el tomo uno, no quedarse en la superficie y comprender mejor el pensamiento, la trayectoria y el papel de Raúl Castro Ruz en el devenir y en los desafíos actuales de Cuba, aspectos que no tienen nada que ver con la manera en que lo quieren dibujar los enemigos de la Revolución.

La familiaridad y fidelidad de Raúl también se avidencia en pasajes tan hermosos como la manera en que José Luis Tassende le confía la vida de su hija si le llegara a suceder algo en el Moncada; razón por la que ha cuidado a aquella niña convertida en mujer como una hija propia.

Asomarse a la personalidad de Raúl permite descubrir al excelente ser humano que es, a la retaguardia segura de Fidel —al que más le cuidó, a su primera escolta desde los tiempos de la Sierra—, el que siempre ha estado pendiente de la seguridad de la Revolución, el que no se entiende con la traición; un hombre leal que va en línea directa con el pensamiento de Fidel, sostuvo la subdirectora de la Oficina de Asuntos Históricos del OAHCE.