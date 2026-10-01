Dialogó Díaz-Canel sobre justicia social en encuentro comunitario

La Habana, 1 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, sostuvo un encuentro con representantes de organismos, organizaciones, instituciones y líderes comunitarios vinculados a las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas recientemente, con el propósito de reafirmar la justicia social como eje central de esas políticas, informó hoy la Presidencia.

Según el reporte, Díaz-Canel subrayó que las Transformaciones Económicas y Sociales tienen carácter socialista, porque colocan la justicia social en el centro de su implementación, en contraste con las políticas de choque aplicadas en sistemas capitalistas.

El mandatario destacó que, pese al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, agravado por el cerco energético, se defienden la inclusión, la equidad y las oportunidades para todos, y llamó a fortalecer la articulación entre instituciones nacionales y comunitarias para garantizar que los cambios económicos beneficien a los más necesitados.

La justicia social no puede ser solo discurso, sino acción institucional y comunitaria, y los actores económicos deben asumir también un rol social en beneficio de la población, enfatizó.

El Presidente concluyó que, aun bajo las condiciones adversas del bloqueo, Cuba continuará trabajando por una sociedad mejor, donde el desarrollo económico y el social se complementen en favor del pueblo.

Se expusieron en el encuentro experiencias comunitarias como las del consejo popular Ampliación de Almendares, en el municipio de Playa, donde actores estatales y no estatales apoyan el Sistema de Atención a la Familia y la atención a jubilados y personas vulnerables.

También se compartieron iniciativas de Cayo Hueso, en Centro Habana, donde integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) impulsan proyectos de comunicación social, y en Marianao, con aportes de empresas del comercio exterior y asociaciones de personas con discapacidad.

Se resaltó el trabajo de la mipyme Hidrox S.U.R.L., del Cerro, que además de su actividad económica contribuye a la higienización de instalaciones de salud y al apoyo alimentario de embarazadas y otros grupos vulnerables.

Acompañaron al jefe de Estado, los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC; y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas.

En la reunión participaron además el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz; el titular de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi Campos, quien moderó el intercambio; y ministros de diferentes organismos, junto a dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno.

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