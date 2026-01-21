Nuevos murales engalanan la Alianza Francesa en Santiago de Cuba 

Santiago de Cuba, 21 ene (ACN) Dos nuevos murales engalanan desde este martes la sede de la Alianza Francesa en esta ciudad suroriental, resultado de la XVII Bienal de Pintura Mural Internos 2026.

Israel Tamayo, pintor y miembro del Comité Organizador, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que es un sueño cumplido entregar las obras a esa institución indómita, para el disfrute de los diversos públicos y estudiantes.

Agradeció a las entidades y personas que acompañaron esta edición del evento, pese a la difícil situación que atraviesa Cuba y el mundo.

Por su parte, Víctor Andrial, muralista, dijo que lograr un mural de este tipo y dimensión requiere de una organización y un trabajo en equipo, de lo cual el Internos es ejemplo de cooperación entre artistas nacionales y extranjeros.

Thomas Barthel, director de la Alianza Francesa en esta urbe, manifestó que la participación en el encuentro fortalece el papel de esa entidad en la vida cultural santiaguera.

Expresó que el proyecto también forma parte del proceso de embellecimiento y renovación del local después de los daños causados por el huracán Melissa el pasado 29 de octubre, además dota el patio de una nueva imagen.

El evento, que ha donado 177 murales a la urbe, se caracterizó en esta ocasión por el intercambio entre artistas y la interacción con el publico en los procesos creativos, espacios teóricos y exposiciones.

De acuerdo con Raulicer García, director provincial de Cultura, el Internos se ratifica como uno de los eventos de resistencia cultural en el territorio indómito, validando la labor de los muralistas y su pertinencia para Santiago, Cuba y el mundo.

Resaltó la integración con la enseñanza artística, de manera especial con los estudiantes de la Academia de Artes Plásticas José Joaquín Tejada.

La XVII Bienal Internacional de Pintura Mural Internos 2026 homenajeo el aniversario 50 del Taller Cultural Luis Díaz Oduardo y a los fundadores del evento, entre ellos el maestro Alberto Lescay, Premio Nacional de Artes Plásticas.