Santa Clara, 13 jul (ACN) La Orquesta Sinfónica de Villa Clara, bajo la dirección del maestro Javier Milet Rodríguez, protagonizó este domingo en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí un concierto titulado La bella cubana, que cautivó al público con un recorrido por lo mejor del cancionero nacional.

La pieza homónima de José White abrió la velada y marcó el tono de una noche que rindió homenaje a la tradición musical de la isla. La orquesta desplegó su excelencia interpretativa y acompañó con sensibilidad a cada solista invitado, logrando que cada obra se convirtiera en un diálogo entre la masa instrumental y las voces femeninas que protagonizaron la jornada.

Vionaika Martínez, una de las divas de esta central geografia, cautivó con su timbre aterciopelado en Guarina de Sindo Garay y alcanzó momentos de auténtica magia en Veinte años, de María Teresa Vera, donde cada frase transmitió dulzura y hondura emocional.

Lisy María Villavicencio aportó calidez en Dos gardenias de Isolina Carrillo, mientras el Trío Palabras ofreció equilibrio y armonía en piezas de Ernesto Lecuona y Silvio Rodríguez, confirmando la riqueza del repertorio cubano.

La santaclareña Liane Pérez enamoró con Tres palabras de Osvaldo Farrés, desplegando matices exquisitos que hicieron vibrar al auditorio. El cierre estuvo a cargo de Yudelkys Pérez, cuya potencia vocal en Debí llorar y Lo material desbordó la Sala Caturla y provocó ovaciones prolongadas, con parte del público de pie para reconocer su talento.

Entre los asistentes, Lázaro Reguera aseguró que “fue un concierto inolvidable, cada intérprete transmitió emociones genuinas y la orquesta acompañó con maestría; hacía tiempo que no vivía una experiencia tan intensa en la música”.

Asimismo el director provincial de Cultura, Serguey Pérez Pérez, destacó que “este espectáculo confirma la vitalidad de la música cubana y el protagonismo de nuestras mujeres en la escena artística. La programación cultural de Villa Clara se enriquece con propuestas de este nivel, que además fortalecen la identidad y el orgullo de nuestra provincia”.

La santaclareña Isabel Amador González, emocionada tras la función, afirmó que “cada canción me hizo vibrar; fue un regalo para la ciudad y para quienes amamos la música. La interpretación de Veinte años me conmovió profundamente, y escuchar a Yudelkys en vivo fue una experiencia que no olvidaré”.

El maestro Javier Milet Rodríguez supo cohesionar la sonoridad de la orquesta con las voces solistas, tejiendo un programa que exaltó la identidad musical cubana y la fuerza del talento femenino. La bella cubana no fue solo un concierto, sino una celebración de la tradición y la contemporaneidad de nuestro cancionero, un encuentro con lo mejor de la música y una demostración de que las voces femeninas en Cuba siguen conquistando corazones dentro y fuera de la isla.

La función se repetirá este lunes en el Centro Latinoamericano, a las 6:00 p.m., como parte de la programación cultural de la etapa estival en Villa Clara.