Invitan a encuentro bibliográfico sobre Alicia Alonso

La Habana, 18 ago (ACN) La bibliografía dedicada a la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso (1920-2019) será el tema del encuentro que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de agosto, a las 11:00 a.m. en el Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno, sito en la Calle Paseo, esquina a 13, Vedado.

Según dio a conocer el Ballet Nacional de Cuba, en esta oportunidad, el investigador literario y crítico de danza Pedro Simón Martínez, director del Museo Nacional de la Danza, disertará sobre sus libros dedicados a la vida y el arte de la gran bailarina, a quien estuvo unido en matrimonio desde el 5 de agosto de 1975.

Precisamente, en relación con ese acontecimiento, el Museo exhibe la exposición fotográfica titulada “Umbral feliz”, que constituye un valioso compendio de imágenes sobre la relación de dos vidas unidas por el amor y el arte.

El catálogo de esa muestra toma su nombre y esencia de la publicación más reciente sobre Alicia Alonso concebida por Simón, la cual se sumará al encuentro junto a otros títulos como “Alicia Alonso: gloria y escuela”, “El arte coreográfico de Alicia Alonso” y “Alicia Alonso-Vladimir Vasiliev: Giselle, la leyenda”.

Se referenciarán asimismo otros volúmenes representativos de la trayectoria vital y profesional de la excelsa artista, como “La Diva. María Callas in memoriam”, “Yo estaba allí”, “Prosas cubanas por Alicia Alonso”, “Alicia Alonso en palabras de poetas” y “Emisión postal por el Centenario de Alicia Alonso”, entre otros.

La entrada al encuentro del miércoles será libre, agregó la fuente.