Inicia con homenajes Semana de la Cultura en Holguín (+ Fotos)

Holguín, 13 ene (ACN) La 43 Semana de la Cultura Holguinera quedó inaugurada en esta ciudad con un homenaje a la historiadora Mayra San Miguel, al escritor José Rafael Rojas Bez, al promotor Ricardo Ronda Chacón y a los 50 años de creada la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en la provincia.

La festividad celebró además este lunes los 40 años de instituidos los Premios de la Ciudad y de Ediciones Holguín, editorial surgida para publicar a los reconocidos con el galardón recién creado en esa ocasión en la sección de literatura y que, tras décadas, se ha consolidado con más de 600 títulos en el panorama narrativo del país.

Bajo la dirección artística de Carlos López, la gala contó con una amplia representación de artistas holguineros y recorrió mediante la música con un repertorio de autores insignes del territorio, además de incluir la lectura de versos inéditos de alabanza a su tierra en voz de su autor, el escritor Gilberto González Seik.

Rafael Antonio Brown Sutherland, presidente de la Asamblea Municipal de Poder Popular, declaró durante las palabras de apertura que estas actividades constituyen uno de los eventos principales de la ciudad, donde se muestra lo más destacado del sistema de instituciones del arte y se defiende que, durante siete días, Holguín se convierte en una de las mayores plazas culturales de Cuba.

Asimismo, llamó al público a disfrutar de un programa que enaltece las tradiciones y costumbres nacionales, siempre bajo el concepto de que la cultura forma parte inseparable de la identidad de la nación.

4

Al espectáculo de apertura asistieron Joel Queipo Ruiz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, y Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador de Holguín, junto a otras autoridades políticas y gubernamentales.

La jornada dio inicio a importantes encuentros como los talleres “El historiador y la historia”, a cargo de Mayra San Miguel; la edición 13 del Evento de Investigación sobre Patrimonio Cultural del territorio; y la inauguración del 39 Salón de la Ciudad, enmarcados en la programación del evento.

En su edición 43, la Semana de la Cultura Holguinera celebra los 274 años de otorgado el título de Ciudad y Tenencia de Gobierno y ofrecerá espacios de conciertos, intercambios y exposiciones que, junto a un fuerte movimiento de artistas aficionados, realzarán las raíces históricas y tradicionales que definen la identidad local.