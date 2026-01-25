Festival Jazz Plaza 2026 comienza hoy en Santa Clara

Santa Clara, 25 ene (ACN) La edición 41 del Festival Internacional Jazz Plaza comienza hoy su capítulo santaclareño con una programación que se extenderá hasta el próximo 1 de febrero, destacando la participación protagónica de agrupaciones y solistas de la provincia en diversos escenarios del centro histórico de la ciudad.

Oscar Salabarría Martínez, periodista y comunicador oficial del evento en Villa Clara, confirmó a la ACN que la jornada inaugural de este domingo incluye presentaciones de la Orquesta Caturla, Maykel's Quartet junto a la Trovuntivitis, y el concierto de Yudelkis Pérez con la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro Rafael Guedes en el parque Vidal.

Cuando en la tarde de este domingo comiencen a escucharse los acordes del Jazz Plaza 2026 en Santa Clara, dijo, se llenará el aire de una auténtica mezcla de jazz, blues, música tradicional y proyecciones audiovisuales, así como la confluencia de espacios emblemáticos de la central geografía como El Mejunje, Luna Naranja, la Galería Pórtico y el Centro de Promoción Cultural Latinoamericano.

Entre los artistas locales que tendrán una participación especial se encuentra Wilfredo Rodríguez Álvarez, líder de la banda Wilfred y Otra Blues Band, quien agradeció la invitación para estar una vez más en esta gran fiesta y defender el blues como género en Cuba; "vamos a estar en la Luna Naranja el día 28 de enero en la noche, y también en la Jam Session que cerrará el Festival el día 1", precisó.

Por su parte, Ariel Marrero Gutiérrez, director de la agrupación Nuevas Raíces, anunció que su colectivo tendrá el honor de realizar el concierto de apertura esta noche en el espacio Más Allá del Jazz de la Galería Pórtico, en la urbe capital provincial; además de que el miércoles 28 ofrecerán un concierto homenaje por el cumpleaños 86 del maestro José "Pepe el Manco" Díaz, en el Centro Latinoamericano.

Mayito Gutiérrez, director del Quinteto Criollo que celebra su 30 aniversario en abril de 2026, también expresó su entusiasmo, pues "este es el pretexto perfecto para reunir todas las artes, así como destacar la música tradicional y campesina representada por mi equipo".

"Este siempre resulta un evento que le da vida y color a la ciudad; más allá de la música de primer nivel, es una oportunidad para el encuentro y para mostrar lo mejor de nuestro patrimonio cultural", comentó Laura Martínez, estudiante universitaria.

"Esperamos con ansias las descargas y la energía única que trae cada año el Jazz Plaza, así como el extendido programa de actividades colaterales cinematográficas y literarias", añadió Carlos Pérez, jubilado aficionado.

Con una amplia gama de actividades que incluyen coloquios, espacios de crítica y debate, proyecciones de cine y encuentros con estudiantes de arte, el Jazz Plaza 2026 se consolida como la gran fiesta de la música en el centro de Cuba, lo que reafirma a Santa Clara como una plaza cultural de referencia nacional.