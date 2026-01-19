Entregan en Holguín los Premios de la Ciudad

Holguín, 19 ene (ACN) La entrega de los Premios de la Ciudad, en conmemoración al aniversario 274 de otorgado el Título de Municipalidad, clausuró este domingo la edición 43 de la Semana de la Cultura holguinera.

En una gala artística realizada frente al Museo de Historia La Periquera, la Ciudad otorgó el tradicional cemí Baibrama a sus máximos exponentes de la creación artística y reconoció, con el Escudo de Holguín, a la periodista Edda Diz Garcés, en medio de las celebraciones por el aniversario 50 de la Agencia Cubana de Noticias, efeméride a la que rindió homenaje el evento.

También se reconoció la labor de la historiadora Mayra San Miguel, del escritor José Rafael Rojas Bez, y del promotor Ricardo Ronda Chacón en la defensa del patrimonio cultural holguinero, además de homenajear los aniversario 40 de los Premios de la Ciudad y Ediciones Holguín.

En la velada fue entregado el lauro en la categoría Comunicación, en su sección de Diseño de Identificador, a la campaña realizada por la Asociación Cubana de Comunicadores “Yo soy comunicador”, mientras en la sección Gestión de Redes fue reconocida la página Holguín en fotos, y en Sistema de Comunicación se premió a la Empresa Moa Níquel S.A.

En Arquitectura, en la categoría Obra Construida, se decidió otorgar el premio al Hotel Sierra Maestra, erigido en la península del Ramón de Antilla, a cargo del equipo de Vértice, por el cumplimiento de las regulaciones del ordenamiento turístico y por una expresión volumétrica en correspondencia con la zona de playa y el entorno.

Por su parte, en Artes Plásticas el jurado, encabezado por el artista Luis Silva Silva, determinó entregar el máximo reconocimiento al creador Juan Adel Carralero Velázquez y su pieza “Homenaje a Joseph Kosuth: Snorkel”, por ser una obra que dialoga con el momento vigente y reinterpreta de manera elocuente al maestro Kosuth.

En Poesía, por segunda vez desde la creación del premio en 1986, el jurado presidido por el poeta Luis Yussef decidió otorgar el galardón a los cuadernos presentados por Lorena Velásquez Fraga y Erian Peña Pupo, por la calidad que ambos estilos comparten.

En Prensa Escrita fue reconocida la periodista Milo García por su reportaje “Las queremos vivas”, mientras que el premio en la categoría Radio fue entregado al periodista Miguel David Bruzón Hernández por su radiodocumental “De Roma a Cuba”, por su ejecución técnica y profunda investigación.

En las secciones de narrativa, música y vídeo quedaron desiertas, a decisión de sus respectivos jurados, basando su fallo en la calidad artística que suele caracterizar cada entrega y a la cual las propuestas no llegaron, exhortando a los creadores de la provincia a presentarse con mayor rigor en la próxima edición.

La Semana de la Cultura holguinera se celebró por primera vez en 1983 en homenaje al 18 de enero de 1772, cuando Holguín alcanzó el Título de Ciudad y tenencia de Gobierno; desde entonces, este evento realza las raíces históricas y culturales que definen la identidad holguinera.