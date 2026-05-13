 Distingue ministro de Cultura a colaborador del cine cubano 



La Habana, 13 may (ACN) El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, entregó este martes la Distinción por la Cultura Cubana a Rob Miller, quien representa un símbolo en el movimiento de solidaridad británico.

La distinción constituye el más alto estímulo que otorga el Ministerio de Cultura a ciudadanos cubanos y extranjeros por las contribuciones o aportes realizados al patrimonio de la cultura y el desarrollo del arte.

Miller es organizador del Festival Screen Cuba, espacio concebido en Londres para la exhibición de cine cubano, el cual ha logrado mostrar las diversas propuestas del cine producido en la Isla.

Igualmente, desde su quehacer en el movimiento de solidaridad, Miller ha impulsado la publicación de artículos y las intervenciones en espacios académicos y culturales.

Estas acciones han sido vitales para fortalecer los lazos entre el pueblo cubano y el británico, establecer puentes culturales, y conectar el cine como lenguaje universal del arte, la historia y la sociedad.

Mediante la recaudación de los fondos de esas exhibiciones en Screen Cuba, el activista ha contribuido, por ejemplo, a la restauración de animados de la serie de Elpidio Valdés, dirigida por Juan Padrón (1947-2020).

Dicha labor de rescate patrimonial se concibe a través de acuerdos de trabajo con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, institución que se ha comprometido con este proceso para devolver a las obras su capacidad para dialogar con todos los públicos.

El amigo de Cuba se encuentra en la isla para hacer entrega del tercer donativo de fondos recaudados en más reciente edición de Screen Cuba, con lo cual se sistematiza este empeño para restaurar toda la filmografía de Padrón, uno de los creadores más importantes en la historia de la animación cubana.