Destacan en Holguín papel de la cultura en el pensamiento

Holguín, 6 may (ACN) El periodista y realizador audiovisual Erick Méndez Díaz destacó en Holguín la cultura como entramado de sentidos, prácticas, memorias y relaciones de poder en la vida social, perspectiva que constituye hilo conductor en el análisis crítico del podcast A Contracorriente.

Méndez Díaz, periodista de la Radio Cubana y panelista, afirmó este martes que se propuso como objetivo crear un diálogo que invita a repensar la cultura y entenderla desde todas sus aristas con reflexión crítica contemporánea durante la conferencia Comunicación y construcción de una mirada integradora de la cultura desde Cuba.

El conductor comentó sobre la elaboración del podcast como un espacio que articula múltiples miradas con diversas personalidades, con la finalidad de transmitir la percepción de que el arte y la cultura son herramientas de emancipación y comprensión de la realidad por el sujeto capaz de transformarla.

La estructura del material se basa en el diálogo entre dos puntos de vista que crean consenso a partir de la simplificación de conceptos complejos a un lenguaje sencillo y la activación de reflexión en los oyentes, refirió el también profesional de la emisora Radio Rebelde.

Agregó que el auge de espacios virtuales ha permitido posicionar la comunicación como archivo vivo del pensamiento contemporáneo, abordando temáticas acerca de movimientos sociales, industrias del entretenimiento, creación artística, colonización cultural y otros de impacto en la sociedad.

Resaltó la integración de conocimientos con sentidos y perspectivas individuales en un espacio de 15 minutos, que a su vez recupera el valor de la conversación profunda en escenarios públicos digitales, a lo largo de 34 episodios portadores de una narrativa que posiciona el concepto de que cultura somos todos.

El panel formó parte del programa del Congreso Memoria Nuestra, dentro de las actividades de la edición 33 de las Romerías de Mayo, encuentro gestado por la Asociación Hermanos Saíz que sesiona hasta el próximo día 8 de en la ciudad cubana de los parques.