Centro espirituano de Patrimonio se suma a propuestas del verano (+Fotos)

Sancti Spíritus, 1 jul (ACN) Cursos, talleres, recorridos por sitios históricos y elementos destacadas de los diferentes territorios y la inauguración de muestras que propicien un mayor acercamiento a las colecciones museables se incluyen entre las actividades del Centro Provincial de Patrimonio, de Sancti Spíritus, para la etapa estival.

Barbarita Esquijarosa, especialista principal de la institución, dijo a la ACN que el programa previsto busca resaltar el legado de figuras imprescindibles como el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, en el año de su centenario, y el Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, héroe de las tres guerras por la independencia de Cuba cuyo aniversario 180 de su natalicio se conmemora este 2 de julio.

Apuntó que la intención es rememorar, también, la trascendencia del 26 de Julio, fecha que marca el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y que es considerada el Día de la Rebeldía Nacional.

Detalló que entre las propuestas sobresalen las muestras Brazalete, dedicada al Frente Norte de Las Villas, en el Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos, de Yaguajay, y Ecos del 26, en Fomento, municipio este último que se distingue por su labor en la divulgación de la historia local y de donde procedía uno de los espirituanos que participó en el Moncada.

Más allá del difícil contexto que atraviesa la Isla y que obliga a readecuar calendarios, Esquijarosa insistió en la significación que tienen para Patrimonio los recorridos previstos en el verano.

Es una manera de que los museos no se queden solo dentro de la instalación, sino que la comunidad pueda ver cuanto se hace en la preservación de la historia, señaló, pero, a su vez, de ahondar en inmuebles, modos de vida y en la sociedad de cada época.

Dentro de los periplos más interesantes, la especialista mencionó la ruta de los héroes, en Trinidad, la cual llegará a varios monumentos y lugares de una localidad de 512 años de fundada, la del Museo de Arte Colonial, en esta ciudad, y que propone visitas a elementos relacionados con la escultura o la música y la de Serafín, dirigida a niños de comunidades en situación de vulnerabilidad.

Hay otros recorridos de los museos de Historia Natural, en la capital provincial, y de Arquitectura Colonial, en la otrora villa trinitaria, que prometen acaparar la atención del público pues prevén, por ejemplo, viajes al miniacuario ubicado en playa La Boca, en el litoral sur de esta región central, y a construcciones de los siglos XVIII y XIX que constituyen exponentes únicos de esta geografía, manifestó.