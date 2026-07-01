Ahondan intelectuales villaclareños sobre legado de Fidel y la cultura (+Fotos)

Santa Clara, 1 jul (ACN ) Con el propósito de rendir tributo al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 65 de su histórico discurso "Palabras a los Intelectuales", prestigiosos investigadores, profesores y creadores se darán cita en Santa Clara los días dos y tres de julio durante la jornada "Fidel y la Revolución del Otro Mundo", un espacio académico-cultural de debate multidisciplinario, diseñado para reflexionar sobre esa obra suya y de su pueblo que fue la Revolución cubana.

El evento está organizado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y la carrera de Filosofía de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV) y apoyado por el Centro del Libro y las direcciones provincial de Cultura.

Ricardo Riverón Rojas, presidente de la UNEAC en Villa Clara, declaró a la ACN que esta jornada no pretende ser un homenaje formal ni estático, sino un catalizador para discutir el papel de la vanguardia artística en la Cuba de hoy.

"Fidel definió la cultura como el escudo y la espada de la nación; a 65 años de aquellas definitivas Palabras a los Intelectuales, nos corresponde analizar cómo ese escudo se adapta a los nuevos escenarios globales y cómo defendemos la soberanía espiritual de la Isla desde el debate honesto y la creación artística", aseveró el reconocido intelectual y editor.

En ese sentido dijo que el programa principal abrirá el jueves dos de julio a las 9:00 am con la conferencia inaugural del Dr. Yoel Cordoví Núñez, titulada "La Revolución cubana y su necesidad histórica;debates intelectuales en 1959".

De manera colateral, comentó que la jornada extenderá sus actividades a otras instituciones santaclareñas, con conferencias dictadas por la Máster Alicia Acosta y la Dra. Gema Valdés, en la Biblioteca Martí y en el Centro de Promoción de la Cultura Latinoamericana, respectivamente.

Explicó que la sesión del viernes tres de julio con lo que se ha dado en presentar como un "mano a mano" entre los doctores Luis Emilio Aybar y Rafael Plá León, quienes protagonizarán un diálogo sobre el decursar de la Revolución cubana como la gran obra de arte del líder histórico de la Revolución.

Al respecto, el Dr. Rafael Plá explicó a la ACN que el intercambio busca desentrañar la profunda carga ética, estética y política que define el proceso revolucionario.

"Fidel no solo lideró una transformación estructural en lo político y económico; él esculpió, junto a su pueblo, una sensibilidad diferente, una manera de entender la dignidad humana que trasciende fronteras".

Asimismo, dijo que discutir sobre lo que ha sido y en lo que ha devenido la Revolución es un ejercicio indispensable para entender su legado como algo en constante autoevaluación, con avances y retrocesos, como todo proceso vivo".

En la jornada se realizarán presentaciones de libros confeccionados por destacados investigadores e intelectuales santaclareños. En la noche del día 2 se presentará el espectáculo "De Cuba traigo un cantar", primera actividad artística del verano en Santa Clara

En los dos días de actividades, la sede de la UNEAC villaclareña acogerá conferencias, paneles y diálogos de un profundo ejercicio de pensamiento crítico y compromiso social.