Convocan la AHS y el British Council a beca Edesio Alejandro

La Habana, 8 sep (ACN) La Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el British Council en Cuba convocan por primera vez a la beca para DJs noveles cubanos Edesio Alejandro (1958-2025), en su compromiso con el fomento de las nuevas expresiones artísticas y el intercambio cultural.

Según reza la convocatoria difundida en sus respectivas redes sociales, esta iniciativa busca apoyar y visibilizar el talento emergente en la escena de la música electroacústica y la producción sonora en la mayor de las Antillas, ofreciendo una plataforma importante para el desarrollo profesional de los jóvenes artistas.

Podrán optar por ella todos los cubanos residentes en el territorio nacional, que tengan entre 16 y 35 años de edad, sean miembros o no de la AHS.

Los interesados deberán presentar, como muestra de la obra, una sesión de mezcla (mix) o producción original de una duración entre 15 y 30 minutos; y pueden enviarla al correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com o entregarla en el Pabellón Cuba, sede nacional de la AHS —calle 23, entre N y M, Vedado—; junto a sus datos personales —nombre completo, edad, provincia de residencia, número de contacto telefónico, dirección de correo electrónico y breve currículo.

Añade la fuente que se pueden presentar enlaces a YouTube, y aclara que no se aceptará el uso de inteligencia artificial en ninguna parte del proceso creativo.

La beca Edesio Alejandro consiste en el regalo de una consola de DJ / Controlador profesional, que le permitirá elevar la calidad de sus presentaciones y producciones, así como el correspondiente diploma acreditativo, y la posibilidad de realizar un material promocional por parte de las instituciones convocantes.

En caso de que no sea miembro de la AHS y tenga interés en formar parte de la Asociación, se valorará su ingreso de forma expedita.

Agrega la convocatoria que los resultados serán promocionados por la emisora Radio Taíno, previa coordinación con ese medio de comunicación, y que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de octubre de 2026, fecha en la que un jurado integrado por sobresalientes profesionales comenzará a valorar las muestras recibidas, y seleccionará a los finalistas.

Quienes sean seleccionados en ese corte, deberán presentar su trabajo en vivo el 7 y 8 de noviembre en el Pabellón Cuba, como parte de la Jornada Nacional de Música Electrónica Juan Blanco, que organizarán por primera vez la AHS y el British Council, evento que garantizará el hospedaje a los finalistas que residan fuera de La Habana.

Tales jornadas, en las que se valorará la técnica, la creatividad y la conexión con el público de los proyectos artísticos presentados, constituirán un justo homenaje también a Juan Blanco (1919-2008), creador del Estudio de Música Electroacústica de Cuba, el primero de su tipo en América Latina.