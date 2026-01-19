Convocan a 4ª cita del Festival Internacional de Cine Isla Verde

Nueva Gerona, 19 ene (ACN) Los organizadores del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe, Isla Verde dieron a conocer en su sitio oficial de Internet que la 4ª edición del certamen se celebrará en Isla de la Juventud del 5 al 11 de abril de 2026, sede permanente de la cita.

Fundado por Jorge Perugorría —actor, director y Premio Nacional de Cine 2024—, el evento reafirma su carácter competitivo y acogerá largometrajes y cortometrajes que promuevan la conservación del medio ambiente y la relación activa entre los seres humanos y la naturaleza.

Este Festival —organizado por el Proyecto de Desarrollo Local Isla Verde, Four Wives, la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y la Galería Taller Gorría— aporta desde el cine una mirada crítica a los desafíos ambientales que enfrenta el Caribe, al tiempo que se consolida como un espacio creativo e imprescindible para impulsar acciones comunes en materia de sostenibilidad.

La impronta de Isla Verde en estos años se distingue por visibilizar y sensibilizar a las personas sobre los retos ambientales de la región.

Además de sus secciones competitivas, el programa incluirá conferencias, talleres, conciertos, capacitaciones, exposiciones, ciclos temáticos y actividades culturales y comunitarias.

Con esta nueva edición, Isla de la Juventud volverá a convertirse en epicentro de proyectos, debates e intercambios vinculados a la economía circular, el turismo ecológico y la conservación de los recursos naturales.

El Festival también impulsa el fomento del “Bosque del Cine”, iniciado el 5 de junio de 2023 con la plantación de mil 500 pinos en 2.0 hectáreas, y que ha continuado cada año con nuevas jornadas de reforestación de pinos y robles.

De esta manera, Isla Verde se consolida como un referente internacional en el diálogo entre cine y medio ambiente, espacio en el que se unen creación artística, educación y acción comunitaria en favor de un futuro sostenible.