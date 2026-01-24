Celebraron en Casa de las Américas 30 años de Música Eterna (+ Fotos)

La Habana, 24 ene (ACN) La sala Che Guevara de la Casa de las Américas fue el escenario este viernes del concierto por los 30 años de la orquesta de cámara Música Eterna, un homenaje a su director, Guido López-Gavilán, Premio Nacional de Música (2015), que incluyó la participación de invitados muy especiales.

El Coro Nacional de Cuba, dirigido por Digna Guerra; el Ensemble Vocal Luna, bajo la dirección de Maribel Nodarse; y el virtuoso clarinetista Alejandro "Coqui" Calzadilla tuvieron el influjo de un vital director que ha consagrado tres décadas de su extensa carrera a una orquesta defensora del rigor técnico, la sensibilidad, la elegancia y el compromiso con la tradición musical.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, Guerra se remontó a sus años de estudiante de música junto a López-Gavilán en el Conservatorio Municipal de La Habana, —actual Conservatorio Amadeo Roldán—, momento en el que se funda una sincera hermandad, incluyendo a músicos como Teresita Junco (1946-2009), quien además de su enorme labor como pianista y pedagoga fue la esposa de Guido y madre de Aldo e Ilmar López-Gavilán Junco.

Han pasado mas de 60 años y es un enorme privilegio haber sido convocada por Guido para participar con mi coro en este emotivo concierto que recorrió una gran parte de su obra orquestal y coral y que, además, quedó grabado audiovisualmente, añadió.

Guerra reconoció el honor de compartir escenario con el destacado coro femenino Vocal Luna y con la homenajeada orquesta Música Eterna.

Fue una de esas jornadas que te llenan el alma y te dan fuerzas para seguir batallando por cada día dejar huellas en el alma de la nación que es la cultura, concluyó la Premio Nacional de Música (2006) tras cautivar al auditorio dirigiendo creaciones del agasajado como "Nostalgia de serenata", "El guayaboso", "Guaguancó" y "Cantos de Orisha".

Se interpretaron durante el concierto, además, otras obras emblemáticas y se realizó el estreno mundial de “Sueños de Sirenas”, dedicada a Claude Debussy y compuesta para el Ensemble Vocal Luna; mientras Calzadilla emocionó con su clarinete en "Romanza y son", pieza que combina el puro sabor cubano con el clasicismo.