Celebran instructores de arte 21 años de labor cultural (+ Fotos)

Santiago de Cuba, 18 oct (ACN) Bajo el lema “Raíces que forjan historias”, la Brigada de Instructores de Arte José Martí (BJM) de Santiago de Cuba celebró su aniversario 21, en una jornada dedicada al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, creador de este movimiento cultural en octubre de 2004.

Durante el encuentro realizado este viernes, se reconoció el desempeño de las localidades en el trabajo artístico comunitario: Mella, Palma Soriano y Santiago de Cuba recibieron la distinción de “Municipio Destacado”, mientras que Songo-La Maya fue reconocido como “Vanguardia”, por su sostenido aporte al desarrollo cultural en sus comunidades.

En entrevista para la Agencia Cubana de Noticias, Maura Virgen Montaña, presidenta de la brigada en Songo-La Maya, expresó que este reconocimiento representa el resultado de un trabajo sistemático, comprometido y profundamente vinculado a las necesidades del territorio.

Cada acción que realizamos desde la brigada tiene como centro a la comunidad, el arte nos permite transformar realidades, educar en valores y fortalecer la identidad local, afirmó.

También se anunció la promoción de Lisandra Rodríguez, presidenta saliente de la BJM Santiago, al cargo de subdirectora provincial de Cultura, en reconocimiento a su trayectoria, capacidad de gestión y contribución al fortalecimiento de la política cultural en el territorio.

En declaraciones a la ACN, Rodríguez destacó que estos 21 años han sido de entrega, formación y crecimiento colectivo.

La brigada ha sido espacio de transformación desde el arte, y cada joven que se suma representa una nueva oportunidad para sembrar sensibilidad y valores en la comunidad, señaló.

En su lugar, fue designada Daniuska Rodríguez como nueva presidenta de la BJM Santiago, quien asumió el reto con responsabilidad y vocación pedagógica.

Nuestro propósito es continuar fortaleciendo el vínculo entre arte y comunidad, y acompañar el desarrollo cultural desde la formación de las nuevas generaciones, puntualizó.

Como parte de la jornada, se dio la bienvenida oficial a nuevos integrantes de la brigada, quienes se incorporan al movimiento con compromiso profesional y vocación artística, para promover las diferentes manifestaciones en escuelas, barrios y espacios socioculturales.

Las Brigadas de Instructores de Arte José Martí constituyen una plataforma esencial para el trabajo cultural comunitario en Cuba, su labor permite educar desde el arte, fomentar valores y contribuir al mejoramiento humano, en estrecha relación con las instituciones, los creadores y la población.