Catálogo de exposición de Michel Mirabal eterniza sus metáforas (+ Fotos)

ACN - Cuba
Alain Amador Pardo | Fotos: Maylen Ibarra e integradas al catálogo
10 Enero 2026

La Habana, 10 ene (ACN) El catálogo de la muestra Tú no me conoces, del artista visual Michel Mirabal, fue presentado hoy en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes; propuesta que marca su regreso a Cuba tras quince años de exhibiciones internacionales.

   Con más de 300 páginas —en español e inglés — dicho catálogo acompaña la exposición inaugurada el pasado 8 de noviembre en la galería de Luz y Oficios del Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de La Habana Vieja, donde permanecerá abierta hasta el próximo 18 de enero con una buena acogida de público.

   La obra de Mirabal explora temas como la migración y el desplazamiento humano, la materialidad y los oficios, y la identidad cultural; y entre las piezas de Tú no me conoces, destacan instalaciones como Rebekko (2019), Escaping (2025) y Desktop (2022), realizadas con materiales cotidianos y técnicas que dialogan entre lo artesanal y lo contemporáneo.

   Sus primeras tumbadoras de cuando tenía ocho años, acompañadas de otras tres de otros momentos de su existencia, e integradas a la exposición dentro de un contexto instalativo como "La rumba prohibida"; o la escultura de mármol blanco italiano de una mujer con un niño en brazos, flanqueada —quizás acorralada— por 469 ollas de presión usadas y tiznadas bajo el nombre de "Día a día", llaman la atención entre tanto mensaje y labor plástica, curada por Nelson Herrera Ysla y Andrés Isaac Santana.

   Mucho tiempo y trabajo de gente muy valiosa y cercana al artista tomó también la realización del catálogo presentado, pero, al decir de Mirabal había quería hacer algo tan contundente como la exposición misma; y que le servirá para ir por el mundo y decir que esta exposición la hizo en su país, con su gente, para su gente y que está muy orgulloso de haberlo hecho.

   Tú no me conoces, consta de más de 20 obras, entre bidimensionales, tridimensionales, dibujo, pintura, fotografía, combina humor, memoria histórica, espiritualidad y crítica social, en un escenario que también rescata el esplendor del propio centro expositivo.

   Dicha muestra se erige como un acontecimiento cultural que invita a mirar de cerca las circunstancias de lo cotidiano y a repensar las relaciones de poder en el mundo contemporáneo.

   Una cantidad limitada del catálogo físico estará a disposición de las instituciones y para la comercialización; mientras el archivo digital será enviado sin costo alguno a los interesados que se acerquen a sus plataformas; oportunidad para eternizar un ensayo visual y narrativo que utiliza el rico arsenal simbólico-metafórico de Michel Mirabal para explorar la autoafirmación y la defensa de su identidad.