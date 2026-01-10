Catálogo de exposición de Michel Mirabal eterniza sus metáforas (+ Fotos)

La Habana, 10 ene (ACN) El catálogo de la muestra Tú no me conoces, del artista visual Michel Mirabal, fue presentado hoy en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes; propuesta que marca su regreso a Cuba tras quince años de exhibiciones internacionales.

Con más de 300 páginas —en español e inglés — dicho catálogo acompaña la exposición inaugurada el pasado 8 de noviembre en la galería de Luz y Oficios del Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de La Habana Vieja, donde permanecerá abierta hasta el próximo 18 de enero con una buena acogida de público.

La obra de Mirabal explora temas como la migración y el desplazamiento humano, la materialidad y los oficios, y la identidad cultural; y entre las piezas de Tú no me conoces, destacan instalaciones como Rebekko (2019), Escaping (2025) y Desktop (2022), realizadas con materiales cotidianos y técnicas que dialogan entre lo artesanal y lo contemporáneo.

Sus primeras tumbadoras de cuando tenía ocho años, acompañadas de otras tres de otros momentos de su existencia, e integradas a la exposición dentro de un contexto instalativo como "La rumba prohibida"; o la escultura de mármol blanco italiano de una mujer con un niño en brazos, flanqueada —quizás acorralada— por 469 ollas de presión usadas y tiznadas bajo el nombre de "Día a día", llaman la atención entre tanto mensaje y labor plástica, curada por Nelson Herrera Ysla y Andrés Isaac Santana.

Mucho tiempo y trabajo de gente muy valiosa y cercana al artista tomó también la realización del catálogo presentado, pero, al decir de Mirabal había quería hacer algo tan contundente como la exposición misma; y que le servirá para ir por el mundo y decir que esta exposición la hizo en su país, con su gente, para su gente y que está muy orgulloso de haberlo hecho.

Tú no me conoces, consta de más de 20 obras, entre bidimensionales, tridimensionales, dibujo, pintura, fotografía, combina humor, memoria histórica, espiritualidad y crítica social, en un escenario que también rescata el esplendor del propio centro expositivo.

Dicha muestra se erige como un acontecimiento cultural que invita a mirar de cerca las circunstancias de lo cotidiano y a repensar las relaciones de poder en el mundo contemporáneo.

Una cantidad limitada del catálogo físico estará a disposición de las instituciones y para la comercialización; mientras el archivo digital será enviado sin costo alguno a los interesados que se acerquen a sus plataformas; oportunidad para eternizar un ensayo visual y narrativo que utiliza el rico arsenal simbólico-metafórico de Michel Mirabal para explorar la autoafirmación y la defensa de su identidad.