Wafica Mehdi: testigo con mirada acusadora (+ Fotos y Video)

La Habana, 19 mar (ACN) Los ojos de Wafica Mehdi son testigos de los horrores desatados por el poder sionista, con la complicidad del imperialismo estadounidense, sobre el Medio Oriente, en especial contra el pueblo de Palestina, víctima del mayor genocidio ocurrido en tiempos recientes.

Al frente de la redacción en español del canal satelital panárabe Al Mayadeen, Mehdi ejerce el periodismo para pasar de la contemplación a la denuncia activa del terror que la "gran" prensa se niega a relatar, y hace de la mayor de las Antillas, una vez más, su tribuna.

En entrevista exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias, relata los costos altísimos pagados por Al Mayadeen al cumplir cada día el oficio descarnado y honesto de narrar las penurias y tragedias humanas en el escenario del conflicto, cuando los grandes ejes del poder hegemónico buscan callar a toda costa cualquier voz que desentone en el gran coro global.

"Decir la verdad en el mundo actual es un reto muy grande, pues eso desata una guerra increíble contra quien se atreve a hacerlo, porque los enemigos de la verdad, lamentablemente, son fuertes, potentes, tienen recursos que nos sobrepasan muchas veces y tienen una mente perversa que, por mucho que quieras ser inteligente para hacerle frente, no se puede alcanzar nunca ese grado de villanía y falta de escrúpulos".

Participante en el IV Coloquio Internacional Patria, espacio al que prolonga la experiencia del canal panárabe en la primera línea del combate mediático, expresa que es un ejemplo de lo que Cuba nunca ha dejado de hacer con todo lo que está en sus manos en función de las causas justas y el sufrimiento de los pueblos agredidos por el imperialismo.

"Ustedes aquí tienen ese legado que es universal, el de Martí, el de Fidel, que yo creo que empuja a cualquier profesional de la prensa cubano a que se sienta no solo un periodista de la isla, sino un verdadero periodista internacionalista y denuncie con sus armas toda injusticia contra los pueblos.

"En el Medio Oriente somos víctimas de la máxima expresión de la maldad humana, esa maldad que convierte al ser humano en una bestia que devora a cualquier otro que levanta la cabeza y dice no nos entendemos, no estamos de acuerdo, eso no nos conviene, y Al Mayadeen, desde que se fundó, constituye un fenómeno contracorriente.

"Utilizan nuestros lemas, nuestros valores, levantan nuestras banderas y conducen a los pueblos como manadas hacia el abismo, los manipulan para sembrar en ellos la destrucción, la muerte y el terrorismo".

Explica que en ese contexto aparece Al Mayadeen como un medio único, satelital, en la región del Medio Oriente, como una voz antagónica a esos planes, para advertirle a los pueblos sobre los engaños y mentiras, mostrar la cara más despiadada del imperialismo que hace estallar guerras cuando no logra cumplir por otras vías sus propósitos.

"Ellos pretenden un Medio Oriente sometido, humillado, saqueado, sin ninguna identidad, que pierda incluso su civilización, tradición, identidad, sus raíces, y que haga la paz y acepte las condiciones del ocupante, pero no cuentan con la resistencia de los pueblos.

"Cuba es una voz en medio de un hemisferio occidental manipulado y tergiversado completamente y también está la presencia de Telesur, que desde el primer día en este Coloquio Patria ha defendido que no hay competencia en un mundo en el cual la competencia en sí misma se nos impone".

Medhi aprovecha para felicitar a Telesur por su aniversario 20, a la cual califica como la niña bonita de Fidel y Chávez y como un regalo que ambos hicieron a toda la América, pues realmente necesitaba a gritos esta región un proyecto como ese.

Al Mayadeen, en sus palabras, es una plataforma similar, aunque lamentablemente no tiene apoyo gubernamental, sino que es una iniciativa de muchos periodistas revolucionarios y comprometidos con la causa palestina y con la causa del ser humano, donde quiera que esté.

Ante esa perspectiva, cimenta su convicción en que la verdad se impone, y esas son las razones que seguirán defendiendo, por mucho que intenten ocultarla: "la verdad es una fuerza tan poderosa que nadie puede matarla".

"Con otros colegas y medios hermanos nos unimos para hacerle entender a la comunidad internacional que no puede seguir tolerando la existencia de un gobierno sionista en su empecinamiento de masacrar y aplastar a quienes juzga de inferiores, no solamente por nosotros, no porque ocupa nuestra tierra, cuando el holocausto nazi todos se unieron para acabar con ello, y ahora nos toca hacer igual.

"Cuando este régimen, apoyado por Estados Unidos, habla de la solución de dos Estados, yo le aseguro que ellos no creen en la solución que proponen, esa es la mentira, la farsa más grande que han querido imponer".

Wafica Mehdi no titubea al decir que "si la muerte es el precio que nos espera por oponernos a ese enemigo, pues bienvenida sea, con la frente en alto, defendiendo y resistiendo, frente al invasor que nunca podrá someternos".