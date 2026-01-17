Vivos y con la moral intacta

Holguín, 17 ene (ACN) Se ensañaron con nosotros, afirmó, entre la bruma de los recuerdos de bombas y escombros, el teniente coronel Abel Guerra Perera, sobreviviente de la agresión militar del gobierno de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero, donde perdieron la vida 32 cubanos.

En medio de las lágrimas y el hondo pesar del pueblo holguinero, que rindió tributo póstumo este viernes a los caídos en combate en el país vecino, el oficial rememoró los momentos de zozobra vividos durante el bombardeo al Fuerte Tiuna, en Caracas, sitio donde perecieron muchos de sus hermanos de lucha.

El estruendo y los derrumbes los despertaron en la madrugada, no portaban armas para defenderse; la fuerza desplegada por el enemigo actuó con saña, utilizando todo el armamento a su disposición para arremeter de manera desproporcionada, narró.

Los helicópteros Apache, con la orden de destruir las instalaciones, se posicionaron tan cerca, a escasos cien metros de distancia y apenas a unos diez o quince de altura, que podían verlos, relató Wilfredo Frómeta Tamayo, civil de la defensa.

El polvo les dificultaba respirar y los escombros caían despiadados sobre el personal cubano, que se componía por efectivos militares y varios trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que se encontraban en misión, algunos de los cuales consiguieron resguardarse con la esperanza de sobrevivir, mientras que para otros, los rezos fueron inútiles.

Bajo la premisa de no abandonar jamás a un compañero, apenas cesó el ataque, emprendieron las labores de rescate, en las cuales la primera jornada lograron auxiliar a ocho hombres y, al día siguiente, a tres más, aunque el saldo final fue la dolorosa pérdida de varios miembros del grupo.

Para Frómeta Tamayo, con función de chófer, en ese escenario desolador, saturado por un denso humo y el penetrante olor a pólvora, lo más difícil fue la identificación de los cadáveres de aquellos que les eran cercanos, solo por la complejidad de distinguirlos entre las ruinas, sino por la conmoción que los hacía ansiar que todos se hubieran salvado.

Hasta sobrevivir resulta una carga cuando hombres buenos, revolucionarios dignos y valientes perecieron manteniendo la estirpe heredada de los próceres de la historia cubana, cuyo sacrificio será recordado en cada obra futura de la Revolución, expresó el teniente coronel Gregorio Romero Osorio, también víctima de las acciones militares.

A pesar de la magnitud del crimen, la moral de los que viven permanece intacta, al igual que su voluntad de enfrentar cualquier amenaza futura, porque se lo deben a los que cayeron, a los antecedentes de lucha por la soberanía y al pueblo cubano que no renuncia a su independencia, agregó Guerra Perera.

Como acariciando a seres amados cálidos y vitales, los dolientes despidieron los restos de esos héroes cuya lejanía se hizo eterna, un desgarro en el corazón de un país que siente la pérdida de hijos valiosos, un dolor que hoy se hace eco en cada rincón de la Isla.

En la madrugada del pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una operación contra la soberanía de la vecina nación de Venezuela, que resultó en el secuestro de su presidente constitucional Nicolás Maduro y el asesinato de 32 cubanos.