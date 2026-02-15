Viceministro del Minrex denuncia guerra económica contra Cuba

La Habana, 15 feb (ACN) Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy en esta capital la guerra económica, comercial y financiera que enfrenta la nación caribeña, resultado de más de seis décadas de medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Fernández de Cossío declaró que medios estadounidenses como The Wall Street Journal y The Economist describen la situación de Cuba sin imparcialidad, mostrando entusiasmo por las dificultades del país y omitiendo juicios críticos sobre el agresor.

El funcionario afirmó que la actual coyuntura es consecuencia de una política de hostilidad prolongada, caracterizada por acciones desproporcionadas, despiadadas y asimétricas, que buscan debilitar la economía y la sociedad cubanas.

Señaló que, pese a los retos, Cuba cuenta con la experiencia acumulada en defensa propia frente a 67 años de agresión imperialista, así como con un sistema de justicia social que permite adoptar medidas equitativas para proteger a la población.

Destacó además que el modelo socialista cubano facilita la asignación prioritaria de recursos, incentiva la solidaridad y moviliza la voluntad nacional para enfrentar los desafíos actuales.

El viceministro también resaltó desde su perfil en Facebook la carta difundida por The People's Forum, firmada por artistas y personalidades como Jane Fonda, Ed Harris, Indya Moore, Silvio Rodríguez, Roger Waters y Tatiana Maslany, quienes exigieron el fin de la política de asfixia contra Cuba.

Según ese documento, el bloqueo petrolero impuesto por la administración estadounidense amenaza con cerrar hospitales y escuelas, mientras organizaciones solidarias envían generadores y paneles solares para garantizar el suministro eléctrico en centros de salud.