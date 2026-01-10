Universitarios rinden homenaje a Julio Antonio Mella

La Habana, 10 ene (ACN) "Los hombres buenos nunca mueren"; bajo esta máxima recordaron los estudiantes cubanos a Julio Antonio Mella, en el 97 aniversario del asesinato del fundador de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la organización joven más antigua de Cuba.

El homenaje, realizado en la Plaza Mella de esta capital, fue un espacio para rememorar las palabras del joven líder estudiantil, quien antes de partir al exilio expresó: “No tengo ni ápice de miedo a la muerte, lo único que siento es que me van a asesinar por la espalda”.

Dicha premonición se cumplió la noche en que caminaba junto a su compañera de lucha y de vida, la fotógrafa y militante, Tina Modotti, cuando dos disparos le arrebataron la vida.

Sheyla Ibatao Ruiz, vicepresidenta nacional de la FEU, recordó al líder estudiantil quién al caer clamó: “Muero por la Revolución”, frase que sintetiza su entrega y valentía hasta el último instante, y que vinculó con el recuerdo de los 32 cubanos caídos recientemente en cumplimiento de su deber durante la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela.

Expresó que su sacrificio, más allá de la tragedia, se convierte en símbolo de la certeza de que la Revolución cubana encontraría en él la redención de un tiempo de luchas y victorias.

La vicepresidenta destacó la vigencia del pensamiento antimperialista y marxista de Mella, así como su ejemplo de compromiso con la causa estudiantil y popular, al dejar un legado que continúa inspirando a las nuevas generaciones de universitarios cubanos, los cuales mantienen viva la memoria de su ideario emancipador.

El encuentro resaltó la dimensión histórica y humana del combatiente comunista, recordando que su vida y obra forman parte inseparable de la identidad de la FEU y de la tradición de lucha de la juventud cubana.

La actividad fue presidida por Meivis Estévez Echavarria, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC); Miriam Nicado, rectora de la Universitaria de La Habana, Liz Elena González Desdin, presidenta nacional de la FEU, así como otros dirigentes, estudiantes y representantes institucionales, quienes reafirmaron su compromiso de defender la soberanía y la justicia social, siguiendo el ejemplo de Julio Antonio Mella.