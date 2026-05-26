Tribuna guantanamera por Raúl Castro: la dignidad no se negocia (+Fotos)

Guantánamo, 26 may (ACN) Los guantanameros alzaron hoy la voz en una Tribuna desde la plaza Mariana Grajales, para denunciar la ilegítima acusación del gobierno de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, por el derribo de aeronaves mercenarias que violaron el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996.}

Hilda Mendoza Aranda, jurista, expresó la indignación popular ante el absurdo, sin legitimidad y recordó que aquel día, el gobierno cubano actuó en defensa de su soberanía e integridad territorial, tras realizar 16 advertencias al centro de control de vuelo estadounidense, frente a una provocación planificada por la organización terrorista Hermanos al Rescate.

La jurista denunció que resucitar los hechos 30 años después en la Torre de la Libertad es un show político mediático, destinado a escalar la hostilidad, justificar acciones agresivas y desviar la atención de la opinión pública norteamericana, al pretender responsabilizar a Raúl con un proceso carente de jurisdicción.

En el acto se exaltó la figura del guerrillero de la Sierra y el Llano, que ha dedicado más de siete décadas a defender las conquistas revolucionarias, se rememoró su entereza, sentido de justicia y lealtad inquebrantable como el escudero más fiel de Fidel, su hermano de sangre y lucha.

Julio Ángel Maceo Coss, joven guantanamero, reclamó la paz soberana, no la sumisión y afirmó que aquel derribo no fue un crimen sino un ejercicio innegociable de defensa, mientras los verdaderos crímenes los comete el imperialismo al armar a sionistas que exterminan palestinos, secuestran presidentes legítimos como Nicolás Maduro y acumulan un historial de terrorismo, bloqueos y sabotajes contra Cuba y el mundo.

Expresó que para las élites que controlan Estados Unidos ha sido un golpe demoledor contemplar al General de Ejército invicto.

Raúl es Raúl y la vida se ha encargado de demostrarlo, dijo, al enumerar una deuda histórica que tiene el pueblo cubano con él, que abarca desde el asalto al Moncada y la lucha clandestina, hasta la travesía del Granma, la epopeya de la Sierra Maestra, la dirección del II Frente Oriental Frank País, la forja de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Partido, siempre como el más leal defensor de Fidel y del pueblo.

En nombre de los jóvenes, asumió el compromiso de mantenerse fieles a su ejemplo, y la intransigencia revolucionaria, haciendo suyo el juramento del Che: "si avanzo, síganme; si me detengo, empújenme; si retrocedo, mátenme".

Otras voces compartieron su sentir, como la de María del Carmen Piriz Mena, futura estudiante de Medicina, la cual declaró a la ACN que su presencia allí era un acto de convicción, y significó que, así como Raúl y Fidel hicieron revolución, en estos momentos defenderlos desde las calles es la manera actual de los jóvenes de hacer lo mismo.

Momentos sublimes durante la Tribuna Antiimperialista en #Guantánamo, desde la interpretación de la antológica pieza La Gran Rebelión hasta la presencia simbólica de Raúl en la Plaza #LaPatriaSeDefiende #Cuba pic.twitter.com/crmw72l47b — Mabel Guantánamo (@Deguantanamo) May 26, 2026

Igualmente, Rafael Vázquez, educador del IPVCE José Maceo Grajales, destacó el momento como propicio para reafirmar la unidad y el compromiso con la historia de mambises y rebeldes, y sentenció que son la primera trinchera antiimperialista, dispuestos a defender los principios que han guiado el proceso.

Con la presencia de Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Guantánamo, Alis Azahares Torreblanca, gobernadora, y representantes de las FAR, el Minint y la Brigada de la Frontera, el pueblo guantanamero se congregó en un encuentro amenizado por la música, la danza y las declamaciones poéticas, donde se reafirmó que la dignidad de Raúl y de Cuba no se venden.