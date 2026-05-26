Santa Clara en respaldo a Raúl y contra acusaciones de EE. UU.

Santa Clara, 26 may (ACN) Cientos de santaclareños se congregaron desde las primeras horas de este martes en el céntrico Parque Vidal para expresar su respaldo a la Revolución cubana y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, tras las recientes acusaciones formuladas contra el líder cubano por parte del gobierno de Estados Unidos.

La movilización popular constituye una respuesta contundente a las acciones hostiles de Washington y un respaldo al legado del líder revolucionario, afirmó a la ACN Vladimir Meneses, uno de los asistentes al acto: “Raúl es Raúl y el pueblo está con él”, aseguró.

En un contexto de recrudecimiento de la política de máxima presión contra Cuba, que incluye el mantenimiento del bloqueo económico, la permanencia de la isla en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo y la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, la región central del país también se suma a la jornada de tribunas antimperialistas.

Leidy Laura Jiménez, joven jurista presente en la concentración, recordó las palabras del General de Ejército. “«La Revolución se hace con ternura», nos dijo una vez, y entonces entendí que la ternura es el más alto ejemplo de firmeza”.

Subrayó que “el derecho más humano es resistir” y que la emoción y el derecho pueden caminar juntos cuando se defiende lo justo.

En la tribuna estuvieron presentes Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y su primera secretaria en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora provincial; así como jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint), junto a una amplia representación del pueblo.

La respuesta popular en Villa Clara —territorio donde descansan los restos del Che Guevara y su destacamento de refuerzo, y escenario de la Batalla de Santa Clara— reafirma el apoyo mayoritario al proyecto socialista y a sus principales figuras.

El ambiente de unidad y combatividad incluyó la participación de los cantautores Raúl Torres, el Kikiri de Cisneros y Nelson Valdez, quienes compartieron su música con el pueblo reunido en el parque.

Las recientes acusaciones contra el general de ejército Raúl Castro Ruz —quien junto al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz condujo a la nación caribeña por más de seis décadas de resistencia frente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos— buscan deslegitimar el liderazgo histórico de la Revolución en un momento de creciente agresividad imperialista.