Taller de agroecología a favor de proyectos comunitarios pineros

Nueva Gerona, 22 feb (ACN) En la finca El Alba, localizada en la comunidad rural Los Colonos. de Isla de la Juventud, se realizó un taller de agroecología que reunió a campesinos, productores y vecinos interesados en prácticas sostenibles y estimuló la concepción de proyectos comunitarios.

La cita —organizada por la Universidad Jesús Montané Oropesa y conducida por Roelis Castillo Mestre, director del Centro de Estudio de Desarrollo Local y la Innovación— se enfocó en el abordaje de los principios de la agroecología, sus antecedentes y buenas prácticas en el contexto socioeconómico actual.

Temas como compostaje, economía circular, intercalamiento de cultivos, uso de energías renovables, aprovechamiento eficiente de los espacios y transición hacia el agroturismo fueron asuntos de interés para futuros encuentros de los participantes.

El productor Reynaldo Cárdenas propuso compartir su experiencia personal en la elaboración de abonos orgánicos, mientras que Odelmis Wilson Brooks —delegada de esa circunscripción— destacó la importancia de extender estos saberes a los vecinos para fomentar producciones en patios familiares.

Por su parte, Araime Berrio —vicerrectora de la casa de altos estudios— subrayó la necesidad de realizar un diagnóstico social que permita identificar conocimientos y potencialidades de la comunidad.

Castillo Mestre insistió en que el reto principal es diseñar fincas integrales que incluyan todos estos elementos: “Más que un asunto de producción, es cultural, en la medida que aprendamos estas prácticas, mejorará la eficiencia y la calidad de lo que consumamos”, afirmó.

Al cierre del taller se propusieron tres ideas de proyectos comunitarios, relacionados con la producción de biogás en una finca ganadera; cultivo de flores, para suplir una demanda insatisfecha en el territorio, y la elaboración de harina de fruta del pan, destinada a la producción de pan y otros derivados.

La finca El Alba participa en el proyecto Transición Ecológica hacia un Municipios Sostenibles en Cuba, que busca desarrollar modelos productivos en la cadena ovino-caprina y servir de referente para productores y comunidades.

Esta iniciativa forma parte del programa Municipios Sostenibles, apoyado por la Unión Europea, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto a contrapartes nacionales como el Ministerio de Economía y Planificación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.