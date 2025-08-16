Subrayan aporte del feminismo en la creación de la sociedad

La Habana, 16 ago (ACN) La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) arribará a su aniversario 65 el próximo 23 de agosto en un momento crucial donde el aporte del pensamiento feminista ha sido fundamental en la creación de una sociedad más justa y equitativa.

Marilys Zayas, directora de la Editorial de la Mujer, reconoció que el reto comunicacional ha sido grande al tratar de asociar un tema no del todo comprendido por la población cubana pero sí muy importante.

A propósito, destacó recientemente durante un encuentro que el plan de actividades ha contemplado talleres comunitarios, incluso con la participación de jóvenes y adolescentes, conferencias, cruzadas en todos los territorios del país y materiales en los diferentes medios de comunicación para contar historias de mujeres poco conocidas y muy entregadas en sus profesiones.

Zayas explicó que el feminismo no concierne solamente a las mujeres, también a los hombres, y apuesta contra el patriarcado, el imperialismo, el machismo y toda forma de discriminación.

📷 La Cruzada Feminista sigue su paso por Cuba 📷

Desde La Habana Vieja, la Cruzada Feminista de la FMC ha encendido conversaciones, memorias y sueños en cada rincón donde ha llegado. #CruzadaFeministaFMC #MujeresEnRevolución #FMC65 #80AñosFDIM @TeresaBoue @FMC_Cuba pic.twitter.com/DttJELejU0 — Marilys Zayas (@Marilyszayas) August 2, 2025

De esos valores habrá que beber siempre para seguir construyendo una sociedad feminista más justa, agregó.

La directora de esa editorial rememoró los inicios de la organización en donde se unieron a la FMC diferentes sectores sociales, y también feministas que aportaron sus agendas para crear una organización común.

El programa de actividades en torno al aniversario 65 de la Federación ha incluido intercambios con jóvenes sobre drogas, embarazos y violencia, diálogos intergeneracionales con fundadoras y dirigentes de base y encuentros en hogares maternos.

La Federación de Mujeres Cubanas se creó a tan solo unos meses del triunfo de la Revolución y bajo la dirección de la entrañable Vilma Espín Guillois (1930-2007), y ha abrazado desde sus inicios la causa y la emancipación de la mujer, convirtiéndose en una poderosa arma en el cumplimiento de las más nobles tareas de la nación.