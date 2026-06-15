Rindió homenaje Minint a Maceo y Che en sus natalicios

La Habana, 15 jun (ACN) Jóvenes del Ministerio del Interior (Minint) rindieron homenaje al natalicio 181 del Lugarteniente General Antonio Maceo Grajales y al 98 del Comandante Ernesto Che Guevara, este domingo en actividades realizadas en el Bosque de los Mártires y el Mausoleo El Cacahual, informó el propio Ministerio desde su perfil institucional en la red social Facebook.

Cien abanderados de diferentes órganos de la capital participaron en una acampada juvenil para esperar las efemérides, donde se proyectó y debatió la película “Che, el argentino” y se promovió la presencia de los jóvenes en redes sociales.

La jornada incluyó dinámicas de participación, juegos y un homenaje simbólico a una joven que celebró su cumpleaños junto a la tropa juvenil, en coincidencia con la conmemoración de los natalicios de Maceo y Guevara.

Al amanecer del 14 de junio los participantes recorrieron aproximadamente cuatro kilómetros en peregrinación hasta el Mausoleo El Cacahual, donde depositaron un arreglo floral ante los restos del Titán de Bronce y ratificaron su compromiso con la defensa de la Revolución.

El programa concluyó con un intercambio con la segunda jefa de la Dirección Política del Minint, quien convocó a los presentes a sumarse a la implementación de la Red Juvenil Comunitaria, iniciativa de la Unión de Jóvenes Comunistas.