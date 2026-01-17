Rindió Bauta homenaje póstumo a combatiente caído Adrián Pérez

La Habana, 17 ene (ACN) La población del municipio de Bauta, en la provincia de Artemisa, rindió homenaje póstumo al mayor Adrián Pérez Beades, combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fallecido el 3 de enero en la República Bolivariana de Venezuela durante un ataque aéreo de EE UU., precisó el periódico El Artemiseño.

El cortejo fúnebre recorrió las principales calles de la localidad arropado por la bandera cubana, acompañado por vecinos que se congregaron para despedirlo. En el cementerio municipal, familiares, amigos y compañeros de armas depositaron flores en su memoria.

Yamile Mena Peña, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Bauta, calificó los hechos como “repugnantes y absurdos” y afirmó que la sangre derramada fortalece los lazos de hermandad entre Cuba y Venezuela.

Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del Partido CCC en Artemisa, y el jefe de la Región Militar de Artemisa, general de brigada Luzardo Montenegro Rosales, asistieron al homenaje final, donde se reiteró el compromiso de preservar el legado de los caídos.

Olga María Hernández, esposa del mayor Pérez Beades, relató que la última conversación con su esposo ocurrió la noche anterior al ataque. Señaló que la explosión lo lanzó a unos 300 metros del lugar donde se encontraba junto a otros combatientes, quienes intentaron rescatarlo sin éxito.

La viuda destacó que su esposo, de 34 años de edad, ingeniero y oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dejó inconclusos proyectos familiares y sueños compartidos, pero permanece como símbolo de entrega y sacrificio.

En la biblioteca provincial Ciro Redondo García, de Artemisa, se realizó previamente otro homenaje colectivo a los 32 combatientes fallecidos en Venezuela. Allí, compañeros de Pérez Beades recordaron su disciplina, vocación y fidelidad a la misión internacionalista.

El mayor Carlos Yasel Cabrera Camba, jefe de Trabajo Político Ideológico de la Unidad Militar 2133, declaró que Pérez Beades fue “uno de los militares más dedicados” y que su legado constituye ejemplo para las nuevas generaciones.

Otro compañero de trabajo, el teniente coronel Rousdany Martínez Hernández, con 26 años de servicio en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, afirmó que el oficial se distinguió por su consagración y sacrificio, y que su pérdida representa un llamado a continuar la misión con la misma entrega.

La comunidad de Bauta y la provincia de Artemisa coincidieron en que la memoria del mayor Adrián Pérez Beades permanecerá en la historia local y nacional como expresión de valor y compromiso con la Patria.