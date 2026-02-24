Reubicación de educandos refuerza formación laboral en Holguín

Holguín, 24 feb (ACN) La reubicación de estudiantes de la Enseñanza Técnica y Profesional (ETP) de Holguín en entidades de la producción y los servicios cercanas a sus lugares de residencia favorece la preparación laboral y el fortalecimiento del vínculo con el desarrollo socioeconómico local.

La medida, adoptada por el sector ante la actual contingencia energética derivada del recrudecimiento de las acciones ilegales de Estados Unidos contra Cuba, busca asegurar la vitalidad del curso escolar y mitigar las dificultades con el transporte hacia centros educacionales distantes, informó a la ACN Taimí Espinosa González, metodóloga de la ETP en la Dirección General de Educación.

Con una matrícula superior a los 10 mil jóvenes distribuidos en 33 instituciones, en la provincia se descentralizó la actividad docente hacia diversos politécnicos, preuniversitarios y centros de distintos niveles educativos, en correspondencia con la disponibilidad de cada localidad, priorizando a los alumnos residentes en zonas rurales o en situaciones de vulnerabilidad.

Espinosa González precisó que, mediante el empleo de guías de estudio y hojas de trabajo, la vinculación con organismos productivos y de servicios, entre los que se incluyen aquellos que tributan a los factores económicos propios de cada demarcación, posibilita el desarrollo de habilidades profesionales específicas, acotó.

Ana María Góngora, alumna de la especialidad de Telecomunicaciones, expresó su satisfacción con la experiencia, ya que el vínculo con el Centro Tecnológico del territorio, ubicado en el municipio cabecera, complementa lo aprendido en las aulas con una práctica más dinámica y facilita los horarios y la distancia para el traslado.

Además añadió que identificaron 58 jóvenes residentes en zonas aisladas y sin conectividad, para los cuales, además de suministrarles los materiales de estudio, planificaron visitas de docentes a los hogares con el fin de brindar una atención pedagógica directa y realizar las comprobaciones pertinentes.

Entre las variantes aplicadas por el sector destacan los ajustes curriculares en las asignaturas fundamentales, la promoción de evaluaciones mediante trabajos prácticos y seminarios y, en el caso de los dos primeros años de formación, el cierre del contenido complementario con más del 70 por ciento de la evaluación completada, agregó.

La metodóloga afirmó que, como respaldo a estas transformaciones, aprovechan la tecnología móvil para mantener el proceso de enseñanza de forma remota a través de la comunicación constante entre maestros, alumnos y familias, lo que evidencia la flexibilidad y el compromiso del sistema educativo de Holguín ante los desafíos del contexto actual.