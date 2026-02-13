Resaltan voluntad de Cuba de alcanzar soberanía energética

La Habana, 13 feb (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó hoy la voluntad del Gobierno de alcanzar la soberanía energética, en medio del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

En X, el canciller resaltó como avance en ese propósito la generación de más de 900 megawatts (MW) de energía solar fotovoltaica, cifra récord alcanzada el pasado miércoles durante el horario del mediodía.

La generación de más de 900 MW de energía solar fotovoltaica en #Cuba durante el horario del mediodía, forma parte de los resultados del Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, y muestra la firme voluntad de alcanzar la soberanía en ese sector,… pic.twitter.com/RfVMAoEMXB — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 13, 2026

Este hito forma parte de los resultados del Programa de Gobierno para la recuperación del sistema eléctrico nacional, y muestra la firme voluntad de alcanzar la soberanía en ese sector, aseguró Rodríguez Parrilla.

Como parte de dicho programa, durante 2025 en el país se instalaron más de mil MW en energía solar, con el fin de diversificar la matriz energética.

De acuerdo con cifras oficiales, antes del año 2025 el porciento que aportaban las fuentes renovables de energía en la generación eléctrica del país era solo del 3 por ciento (%), y con la inversión en ese año, Cuba saltó del 3 al 10 %.

Los parques fotovoltaicos están generando como promedio, diariamente, en las horas del día en que funcionan, el 38 % de la energía que el país consume en esos momentos, precisó recientemente Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en comparecencia especial ante la prensa.