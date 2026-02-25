Reportó el Minint enfrentamiento tras agresión desde lancha rápida

La Habana, 25 feb (ACN) El Ministerio del Interior (Minint) informó hoy que en horas de la mañana de este miércoles ocurrió la incursión dentro de las aguas territoriales cubanas de una lancha rápida, desde donde se abrió fuego a una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras.

La embarcación infractora, con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia de Villa Clara, precisó el Minint en nota informativa.

De acuerdo con el texto, cuando se acercaba la unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras, con cinco combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos, provocando que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado.

Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de la información, por la parte foránea cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región, subrayó el Minint.

Indicó además que las autoridades competentes prosiguen las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.