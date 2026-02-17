Reportan accidente masivo en Guáimaro, Camagüey

La Habana, 17 feb (ACN) Sobre las 7:00 de la noche de este martes se produjo un accidente masivo de tránsito en las cercanías de Cascorro, en el lugar conocido como La Chusmita, informó Radio Guáimaro en su perfil oficial de Facebook.

El mensaje divulgado por la referida emisora radial revela que el hecho involucra al Medibus de Guáimaro, que impactó contra otro vehículo.

Según la nota, entre los afectados se encontraban 45 personas, incluidas seis mujeres embarazadas trasladadas hacia Camagüey y tres niños atendidos en el hospital de Guáimaro, hasta el momento no se reportan fallecidos ni lesionados graves, confirma la fuente.

Asimismo, el texto anuncia que los lesionados recibieron los primeros auxilios en el policlínico de Cascorro y posteriormente fueron trasladados al hospital regional Armando Enrique Cardoso, donde se encuentran bajo atención médica especializada.

En el centro hospitalario se han movilizado obstetras, cirujanos, radiólogos, intensivistas, especialistas de Medicina Interna, Ortopedia y Traumatología, así como personal del banco de sangre y directivos de Salud Pública, quienes evalúan la condición de los pacientes y ofrecen la asistencia necesaria.

De acuerdo con la fuente, al lugar del accidente acudieron los principales dirigentes locales, mientras que las autoridades competentes del Ministerio del Interior (Minint) investigan las causas del suceso.